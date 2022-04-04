DSE懶人包｜4.22開考　快測要影相　確診或密切接觸者應考方法

中學文憑試將如期在4月22日開考，放榜日定於7月20日，考生將會獲發快速檢測包，並要在每個考試日早上做快速測試、拍照記錄。若考生住所遭圍封，可優先進行檢測；確診考生或密切接觸者，則可選擇到竹篙灣社區隔離設施的特別試場應考。

確診考生需要準備甚麼文件？又要如何到竹篙灣應考？若考試日的早上才發現快速測試陽性，未能及時應考會否被DQ？密切接觸考生是否要長期在竹篙灣居住？《香港01》為考生整理一系列與文憑試相關的資料解答一種莘莘學子的疑問。



▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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．文憑試考試時間：

甲類科目筆試將於4月22日至5月14日舉行，60%考生會在首兩個禮拜考畢所有報考科目；而音樂科和體育科的實用習考試則會在5月底/ 6月初舉行。而放榜日則定於7月20日。

2022年DSE中學文憑試原定時間表

．準考證和快速測試套裝派發安排：

考試及評核局將由4月7日起派發准考證。學生考生的准考證將會經學校派發，自修生的准考證則以郵遞寄出。考生在應考時，必須出示准考證及身份證正本（或其他附有相片的有效身份證明文件），以核實身份和點名。

另外，考試及評核局表示，將會在每個考試日，為考生提供快速測試套裝，考生每個考試日的早上都要先做快速測試，陰性結果要連同准考證、當日的時間證明拍照，以留底讓當局檢查。

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．染疫考生或密切接觸者應考安排：

考生如確診或正接受強制檢疫，將不獲進入一般試場應考，但有關考生考生可選擇於竹篙灣社區隔離設施應考，有關安排適用於以下類別的考生：

確診考生：經核酸檢測確診或初步確診為陽性／快速測試陽性，並經快衞生署快速測試平台申報系統取得「隔離令」，若考生當日才發現確診未能趕及申報，須於考試完畢後在網上申報。



強制檢疫考生：被列為密切接觸者，並接獲政府的強制檢疫通知／經衞生署快速測試平台取得 「檢疫令」。若考生在考試當日才發現被列為密切接觸者，未能及時收到強制檢疫通知，須向考評局出示家人染疫證據，如家人的核酸或快測結果。



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考試及評核局表示，在4月22日至5月14日期間應考的考生，若考試日的早上發現核酸檢測／快速測試呈陽性，或成為密切接觸者，將需留意以下步驟：

1. 在早上6時半前，通知考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860/ 電郵：qc@hkeaa.edu.hk）是否應考，再由該局通知竹篙灣應考考生的資料。

2. 聯絡考生熱線安排「抗疫的士」表明文憑試考生身份及需要到社區隔離設施應考，再由熱線安排點對點交通接載考生，前往竹篙灣，費用全免，到達時間盡量為早上8時半前。

3. 的士司機會聯絡考生，確認登車時間及位置。

4. 考生攜備准考證正本、身分證正本及行李，並填妥表明願意於隔離設施應試的聲明書，在預約位置登車。

5. 到達竹篙灣後，工作人員根據考生是陽性個案或密切接觸者，再分流到指定區域登記考生身分證及暫存行李，再把考生帶到獨立應考單位。若考生因交通問題遲於8時 30分到達竹篙灣，考評局會提供補時。

6. 考試完畢後，考評局的考務人員收取試卷。工作人員隨後會為考生登記入住竹篙灣，再帶考生到居住單位。



竹篙灣社區隔離設施。（資料圖片）

而在4月中至5月14日，考生在開考前發現「中招」或成為密切接觸者，或當日早上毋須考試，則可在下午指定時間通知考評局未來數天是否應考，再由考評局通知竹篙灣應考考生資料，確診者考生須於下午指定時間前聯絡考生熱線，表明考生身份，並由熱線與隔離設施聯繫，在同日安排交通接載考生前往竹篙灣居住及應考，費用全免。

▼2023年DSE校本評核及公開考試精簡安排▼



至於密切接觸者，則要通知考評局暫時居安抗疫，並在應考前一天聯絡考生熱線安排抗疫的士，以便在應考當天盡早前往竹篙灣。不論是確診考生還是密切接觸者，在聯絡考生熱線安排抗疫的士後，均有以下步驟：

1. 司機聯絡考生，確認登車時間及位置。

2. 考生攜備准考證正本、身分證正本及行李，並填妥表明願意於隔離設施應試的聲明書，在預約位置登車。

3. 到達竹篙灣後，工作人員根據考生是陽性個案或密切接觸者，再依照一般程序安排考生入住。

4. 翌日(或/及往後考試日)參加考試。



▼4月4日，馬鞍山耀安邨耀榮樓封區檢測▼



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．所住大廈被圍封強檢的考生：

檢疫人員將會為文憑試考生安排優先強制檢測，考評局表示，有關考生應盡快前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明應屆文憑試考生身份，並出示准考證及身份證明文件等相關資料。考生在考試當日仍需進行快速抗原檢測，並取得陰性結果，才會獲准進入試場。

考生在獲准離開「受限區域」後，應盡快前往試場。如考生未能及時到達試場，可聯絡公開考試資訊中心尋求協助，我們會盡量為考生安排調往鄰近試場應考。

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