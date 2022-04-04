DSE｜文憑試如期4.22開考　每日快測　染疫或檢疫可去竹篙灣應考

隨著第五波疫情漸趨穩定，教育局局長楊潤雄今日（4日）宣佈，香港中學文憑試會如期在4月22日開考，部分科目則會在五月底開始，而放榜日定於7月20日。考評局指，每個考試日都會提供快速測試包，考生需要在每個考試日早上做快測；評卷員則可選擇在在家登入改卷，減少回到閱卷中心聚集。

另外，如考生住所遭圍封檢檢，可優先進行檢測；確診考生或緊密接觸者，可自行選擇到竹篙灣社區隔離設施的特別試場應考。



香港中學文憑試將於4月22日開考。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今宣布，本年度香港中學文憑試將會如期於4月22日開考，按早前已發布的壓縮時間表進行。4月7日經學校派發准考證。六成考生在頭兩周內完成所有報考科目，而其他科目如音樂、體育則延期至5月14日開始。文憑試於7月20日如期放榜，相信不會影響考生報大學的時間表。

教育局局長楊潤雄宣布，本年度香港中學文憑試將會如期於4月22日開考，按早前已發布的壓縮時間表進行。4月7日經學校派發准考證。（資料圖片）

楊潤雄續說，由於Omicron變種病毒傳染性高，要盡一切努力保障數百個試場中考生及考務人員健康的安全，已額外安排2000萬資源，每個考試日提供快速測試包，並提升考評局網上評卷系統，評卷員可選擇在在家登入，減少去指定評卷中心工作交叉感染風險。嚴謹防疫措施可更好保障試場所有人，盼考生配合，不要做虛假聲明或闖試場等不負責行為，將他人置之不管。

政府特別選址於竹篙灣社區隔離設施設立「特別試場」。楊表示，明白部份人期望應考，但任何安排不能危害其他人健康，經過討論及調動社區隔離設施，決定作出特別安排：

一、如文憑試考生住處遭圍封強檢時，可獲優先檢測，盡快得到結果參與早上考試。

二、於竹篙灣社區隔離設施，設立特別試場。被列為密切接觸者的考生可申請去竹篙灣應考。

三、確診但健康狀況許可的考生，將在竹篙灣特別試場應考，當局會負責相關費用。

香港考試及評核局秘書長魏向東指今年試場特別要求，除了要量體溫、佩戴口罩、填健康申報表及消毒雙手等，今年考生及考務人員每日考試前要進行快測，結果呈陰性後才可前往試場，以避免其他人感染。

考評局秘書長魏向東。（梁鵬威攝）

另外，為免考生要在試場內除口罩，確認考生身分的過程要求學校在室外空曠地方進行，以減感染風險。校內試場安排方面，學校要多提供課室或活動室做試場，將考生分流。試場內座位的間距要拉闊，考試時要打開窗，保持空氣流通。

楊潤雄呼籲在文憑試進行的兩星期，市民盡可能彈性上班，盡量避開早上繁忙時間6:30至8:30，使考生前往考場時交通更順暢，當局會聯絡港鐵及巴士公司，盡可能增加班次。