DSE｜消息：按目標4.22如期開考　竹篙灣設試場供確診考生應考

第五波疫情稍見緩和，消息指，當局暫敲定今屆DSE將按目標於4月22日如期開考。消息又指，確診及被列為密切接觸者的考生亦可應考，據悉當局會於竹篙灣開設特別試場。教育局局長楊潤雄今午（4日）將聯同考評局舉行記者會，屆時將公布相關安排。



▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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DSE連續三屆須作疫情特別安排

受疫情影響，DSE連續第三屆須作特別安排，由於今波疫情嚴峻，感染或被列為密切接觸者的考生人數眾多，教育界倡議設立特別試場，予受影響考生包括確診者可在實行高度感染防控措施下如期應考，則變相提供多一項選擇，毋須缺席考試。過去兩屆DSE，確診考生只能向考評局申請成績評估，局方會參考考生的校內成績，以及同校考生的文憑試表現，評估缺席科目的等級；被列為密切接觸者則自去年起，被安排於竹篙灣檢疫中心應考。

上屆七名考生竹篙灣檢疫設施應考

教育局局長楊潤雄上月24日於港台節目接受訪問時表示，去年有約七人於竹篙灣檢疫中心特別考場應考。他續指，由於較早前日增過萬名確診者，社會缺乏檢疫設施，但隨著疫情現下跌趨勢，當局有空間研判實行同樣措施可能性。

楊潤雄表示，過往未有為確診者安排考試，亦不會要求他們應考，因抱恙期間壓力更大，會影響考試表現，亦對試場及監考員構成風險，但他言辭間未有完全「落閘」，他提到，當局倘落實在隔離設施設特別考場，會優先讓密切接觸者使用，若尚餘空間，則要研究倘將確診者安排在同一地點應考，會否增加傳播風險。

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他舉例稱，假如考生在應考當天快速測試陽性，究竟能否有閉環方式送到隔離中心應考，當中有一定難度。他又稱，如考生因病未能應考，考評局有專業機制評估成績。