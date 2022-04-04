強制檢測｜再有25幢上榜　4幢屬居屋　啟晴邨滿晴樓污水陽性

新冠病毒疫情持續嚴峻，食物及衞生局今日（4日）發出強制檢測公告，有25幢大廈上榜，全部均是公屋和居屋，再次沒有私樓上榜。



當中有24幢有確診者居住。新界區佔13幢，其中葵青區已佔3幢；九龍區方面，黃大仙竹園北邨蕙園樓的居民須強檢，是該邨連續三日有大廈上榜。啟德啟晴邨滿晴樓因污水檢測呈陽性而上榜。



公告中指明，任何人士曾在3月22日至今日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周二（5日）至周三（6日）內進行核酸檢測。



▼4月4日強制檢測公告▼



大圍雲疊花園、廣明苑廣昌閣等各一幢上榜

再有24幢大廈涉及初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測名單，當中有20幢為公屋，另外4幢則是居屋，全部上榜居屋均位於新界區，分別是大圍雲疊花園4座、美城苑逸城閣、青衣青華苑華璇閣，以及將軍澳廣明苑廣昌閣。

新界區其餘的9幢強檢公屋，則分布在元朗、大埔、屯門、葵青和粉嶺，包括天水圍天恒邨恒俊樓、天慈邨慈恩樓、大埔運頭塘邨運臨樓、富亨邨亨榮樓、屯門建生邨泰生樓、葵涌葵盛東邨盛樂樓、荔景邨樂景樓、粉嶺祥華邨祥頌樓和上水清河邨清潤樓。

九龍區則有10幢，分布在黃大仙下邨龍達樓、竹園北邨蕙園樓、慈雲山慈正邨正康樓、何文田愛民邨建民樓、藍田德田邨德盛樓、牛頭角彩德邨彩俊樓、秀茂坪寶達邨達怡樓、觀塘翠屏南邨翠榮樓。

位於九龍城區啟德啟晴邨滿晴樓，則因為污水檢測呈陽性而要強檢，是今日唯一一幢因污水陽性而上榜的大廈。

▼4月4日 馬鞍山耀安邨耀榮樓圍封檢測▼



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利東邨、石排灣邨及愛東邨各一幢上榜

港島則有3幢，南區佔兩幢，包括鴨脷洲利東邨東興樓和香港仔石排灣邨碧銀樓，而另外一幢則是位於東區的筲箕灣愛東邨愛旭樓。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 4 月 5 日)



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

