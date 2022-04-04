防疫服務包｜四局長落區派發供全民快測　籲市民周五起連續測3日

政府陸續向全港市民派發「防疫服務包」，四位局長今日（4日）分別到荃灣、黃大仙、鰂魚涌及觀塘，上門向居民派發防疫包，順道呼籲市民周五（8日）起一連三日自行做快速測試。



▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼

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公務員事務局局長聶德權、公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵等一行50人，今日兵分多路，向市民派發裝有口罩、中成藥、快速抗原測試包、防疫資訊小冊子和心意卡的「防疫服務包」。他們分批到眾安街一帶的唐樓派發服務包，當中不少是「劏房」戶，收到服務包的住戶包括獨居人士、家庭、少數族裔等。

了解居民實際生活有助日後制定政策

聶德權指，除了表達對市民的關心，特別是居住在「三無大廈」的基層家庭，亦相信政府人員也需要多了解他們的實際生活情況，日後在提供服務和制訂政策時，更明白他們所需。他又呼籲，市民除了要自我檢測，更要接種好新冠疫苗，以維持疫苗保護力，提醒已打兩劑新冠疫苗的18歲或以上人士，在接種第二針三個月後，已可接種第三針疫苗。

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多個局長向不同區派發

此外，多個局長今日亦落區，其中發展局局長黃偉綸到鰂魚涌向居民包括基層家庭派發防疫包，政制及內地事務局局長曾國衞則到黃大仙區派防疫包；勞工及福利局局長羅致光到觀塘區一幢舊式樓宇，向超過300個住戶派防疫包。

社會福利署署長梁松泰今日下午帶領署方團隊到樂善堂過渡性社會房屋「樂屋」派發防疫服務包。梁松泰表示，社署的同事一直走在抗疫的前線，今日向約110個住戶派發服務包。「我希望市民可以善用服務包內的物資，做好防疫準備，早日戰勝疫情。」

▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

