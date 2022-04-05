封區｜耀安邨耀榮樓、清河邨清澤樓解封　共發現45宗確診

政府今早（5日）解封沙田耀安邨耀榮樓，圍封期間共有1,219人接受檢測，當中發現36宗陽性和26宗檢測結果為不確定的個案，中招率約3%；而上水清河邨清澤樓則有1,680人受檢，發現9宗陽性和8宗檢測結果為不確定的個案，中招率僅0.5%。



▼4月4日 耀安邨耀榮樓圍封檢測▼

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沙田耀安邨耀榮樓在上午約10時半解封，行動中有1,219名居民接受檢測，當中發現36宗陽性和26宗檢測結果不確定個案。政府亦派員到訪耀榮樓612戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

清河邨清澤樓居民中招率僅0.5%

同時解封的上水清河邨清澤樓，圍封期間約1,680人接受檢測，當中發現9宗陽性和8宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪799戶，當中98戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。