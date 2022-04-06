47人初選案｜判辭解釋拒保釋理據　法官指馮達浚決心宣揚政治理念

47名民主派涉「35+」初選案被控串謀顛覆國家政權罪，被告之一的加山傳播創辦人馮達浚，去年向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰今(6日)頒發判辭，解釋理據。法官引述馮過去的言論，包括「有一個共同嘅敵人就係共產黨政權」、「我哋尋求呢個國際嘅制裁」等，認為馮決心宣揚其政治理念。法官指若馮獲得保釋，會繼續作事危害國安的行為，遂拒絕讓他保釋。



法官在判辭指，雖然政府和中聯辦均表示，涉案初選或違反《港區國安法》，但被告馮達浚仍然報名參加初選，並在選舉論壇謂：「今日我哋參與呢一個初選論壇，係因為我哋明白，有一個共同嘅敵人就係共產黨政權」，並指「因為我會堅持喺議會抗--議會入面進行呢個肢體衝突，甚至乎係會用盡一切，拉倒惡法，包括肢體嘅衝突，我亦都已經有呢個被捕，甚至乎被控告嘅準備」。

律政司一方指 馮持續宣揚其顛覆的理念

馮雖然在初選中落敗，但其後亦報名參加立法會選舉，而選舉因公眾衛生考慮而延期。

律政司一方早前陳詞指，馮持續宣揚其顛覆的理念，如他在2020年9月的訪問中，表明會繼續抗爭，謂：「而家，我哋我諗我哋尋求呢個國際嘅制裁啦」。此外，他有份創辦的加山傳播亦播過報導，呼籲國際社會制裁中港官員。

法官認為 馮的言論已超出選舉所用的修辭

馮的代表大律師則指，馮起初因關心九龍城社區，才參與政治，他在政界的時間不長。而他在2019年區選和涉案2020年初選均落選，顯示馮在政治上沒有影響力。即使他有影響力，但隨著他因本案被還柙，該些影響力也消失殆盡。至於加山傳播，馮因和其他創辦人理念上出現分歧，已離開加山傳播。

考慮涉案的文件資料和錄影片段，法官認為馮的信念堅定，若獲得保釋，會繼續作事危害國安的行為。對於其代表大律師指，馮在訪問中所講的，只是選舉所用的修辭，法官則指它已超出選舉所用的修辭，清楚顯示馮宣揚其政治理念的決心。

案件編號：HCCP 584/2021