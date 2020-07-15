立法會初選｜九龍西第5位馮達浚續參選　按協調機制再決定退選

於上星期初選中勝出的抗爭派參選人今日舉行記者會，16名初選勝出者一同發表聲明，承諾將會與泛民展開討論會否簽署選舉確定書、五區宣傳而及其他合作事宜。 會上，黃之鋒、張崑陽等均指今次選舉成為國際焦點，如政府繼續DQ會有反效果。

黃之鋒：繼續DQ或令國際進一步圍堵中國

九龍東勝出者黃之鋒表示攬炒與否視乎北京當局決定，61萬港人嶄參與初選已經成國際社會目光所在之處。他更指現時美國政府對中央政府在港實施「港版國安法」，會逐步作出制裁。如北京政府在及後的立法會選舉中繼續DQ所有抗爭派和泛民候選人，將會為中國在國際社會上帶來更進一步圍堵。

新界人初選勝出者張崑陽補充說：「國際社會十分關注初選，如美國國務卿蓬佩奧發表聲明指超過60萬港人參與初選是對面對北京試圖窒息香港自由作出的發聲，並提到會繼續關注香港政局發展。」

黃之鋒表示，如北京政府在及後的立法會選舉中繼續DQ所有抗爭派和泛民候選人，將會為中國在國際社會上帶來更進一步圍堵。（李澤彤攝）

議員可以投反對票 看不到如何犯國安法

多名本土派人士均表示，立法會議員是可以就各項議案投下贊成或反對票，這是法律之下的權力，看不到否決《財政預算案》就是犯了《港區國安法》。又指現時討論作出甚麼行為是犯法，甚麼是不犯法並無意義，因政府只會為人民底線不斷推前。

鄒家成未有決定DQ後Plan B人選

外間預期因參選言論激進所以DQ機會最大的新界東初選勝出者鄒家成，被問到DQ後會否派出初選第五名的呂智恆為Plan B，他回應指會先詢問呂智恆個人意見，而暫時未有任何Plan B決定。

於九龍西初選中排名第五的馮達浚表示會根據協定機制，以「初選、民調」雙軌準規進行協調，而初選出線隊伍數目將待初選協調會議後才決定。他表示現時會繼續參選，如果最終確定出選隊伍為4隊，則會按機制退選並呼籲支持者改投其他候選人。

岑敖暉指抗爭派與泛民政黨並沒有路線之爭，將會與泛民商討選舉對策。（李澤彤攝）

與泛民政黨非路線之爭 將有選舉協調

岑敖暉被問到抗爭派與泛民政黨會否有路線之爭，他和梁晃維回答並沒有路線之爭，將會與泛民商討對策，為9月立法會選舉擊倒建制派作出安排。而朱凱廸則希望自己可以發揮橋樑角色，讓本土派與泛民政黨有更好協調。

鄒家成稱從初選結果顯示本土路線已變成社會主流，是這個時代改變的第一步，希望未來有更多人支持本土路線。新界西初選勝出者朱凱迪表示：「港人已作出選擇，未來會繼續在議會中抗爭。」超區出線候選人王百羽表示會繼續擴闊同溫層，將本土理念步入港人主流，本土派亦都會繼續對抗極權。

張崑陽又認為傳統泛民缺乏抗爭意志，本土派能在初選中勝出是港人對本土路線的肯定。黃子悅則說會不負港人期望，如有幸入到立法會將繼續抗爭，否決一切惡法。

黃子悅在泛民新界西初選排名第三。（李澤彤攝）

九龍西得票頭4位是分別是民陣召集人岑子杰、民間外交網絡發言人張崑陽、議會陣線毛孟靜和民協何啟明。

九龍東頭5位分別是前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨譚文豪、觀塘區議員李嘉達、人民力量譚得志和民主黨胡志偉。

新界西排名頭6位分別是議會陣線朱凱廸、屯門區議員張可森、前學民思潮成員黃子悅、元朗區議員伍健偉、民主黨尹兆堅和公民黨郭家麒。

新界東頭7位分別是前記者何桂藍、民間集會團隊發言人劉穎匡、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、沙田區議員鄒家成、民主黨林卓廷和新同盟范國威。

港島區排名頭4位分別是民主黨許智峯、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維和公民黨鄭達鴻。

超級區議員頭4位是民主黨鄺俊宇、荃灣區議員岑敖暉、元朗區議員王百羽和民主黨涂謹申。