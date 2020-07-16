民主派初選｜馮達浚宣布退選九龍西　對引發爭議鄭重致歉

民主派初選在點算實體票後，九龍西的民協副主席何啟明反超前本土派馮達浚，躋身第四名，確定取得代表民主派披甲的資格。 由於根據該區早前的協調機制，目標是6席中取得4席，採初選兼棄選雙軌制，會按照初選結果再協調參選席數。馮達浚於昨日（15日）的抗爭派記者會上表示，現時會繼續參選，待該區民調出爐後再作協調，說法惹來質疑輸打贏要的聲音。 馮達浚今日（16日）聯同其他本土派召開記者會，宣布經九西參選人開會協調後，相信派出4張名單是最保險的做法，因而會退出今屆立法會選舉。

馮達浚在記者會上讀出發言稿，表示相信西九目標是4席的話，派出4隊參選是最有勝算，因此宣布退出。（翟睿敏攝）

馮達浚指，自己在昨日的記者會上提倡根據協議機制，九龍西採取「N+1」出選名單再配合民調棄選的方式，派出合共5張名單參選，亦表明若最後於民調仍處於第5位，會按機制退選並呼籲支持者改投他人。對於自己在席間未有清楚解釋，從而引起巨大爭議責無旁貸，就此向香港市民及支持者鄭重致歉。

於今次初選中，本土派乃至抗爭派贏下接近一半的席數，馮達浚認為是真真正正讓本土成為主流。被問到在其他區的本土派都成功出線，對於唯獨九西沒有本土代表，馮表示不會推卸責任，並會反思自己的選舉工程及策略。他又稱，願意為民主派出選人提供任何協助，呼籲支持者改投他們。