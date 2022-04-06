蒙面法首案　無業女子質疑警員拉錯人　高院駁回上訴

《禁蒙面法》實施當日，一名女子涉在示威現場戴口罩被捕，她因非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，被判監2個月，但她不服裁定提上訴。高等法院法官今日（6日）頒判詞指，雖然上訴方投訴警方拉錯人，但警員追捕期間視線只離開數秒，認同作出綑綁動作的人就是上訴人，亦認同裁判官的最終裁斷，駁回定罪上訴。



上訴人蔡玉雲（38歲、無業）被控於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外參與非法集結，及使用蒙面物品，即耳掛式口罩。上訴人早前已服刑完畢。

法官原意裁判官裁斷 作出綑綁動作的人為上訴人

上訴方指有片段顯示，另一名與上訴人相似的女子在現場出現，指警員拉錯人。惟法官黃崇厚在判詞中同意裁判官所述，該片的畫面質素差，片中女子與上訴人所穿的鞋子不脗合，不能顯示片中人便是上訴人。

法官續指，犯案者在過程中只離開警員視線數秒，認同裁判官裁斷作出綑綁動作的人就是上訴人。

對於上訴人以患哮喘要戴口罩作為辯解，而裁判官認為布口罩比外科口罩會造成更大程度的妨礙，法官指本案沒有專家證供，裁判官的在此方面的判斷缺乏穩固基礎，亦對裁判官部分理據有保留，但對最終裁斷沒有異議，決定維持定罪原判。

案件編號：HKMA360/2021