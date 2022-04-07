防疫包｜市民趕補領配合明起全民快測　深水埗派發站曾有百人輪候

政府上周六（2日）開始，向全港18區市民派發「防疫服務包」，錯過接收相關物資的市民，可於今（7日）日起一連七天在各區共89個「補漏拾遺派發站」補領。其中深水埗區的深水埔街坊福利會是其中一個補領站，今早9時尚未開門前，已有大批市民在門外排隊，今早等候領取防疫包人龍更接近100人。

福利會義工指，持補領通知書市民，只須在表格上填妥姓名、聯絡電話、身份證首4位字母數字，即可領取防疫包。至於沒有補領通知書市民則須另填住址。深水埗街坊福利事務促進會理事長梁鉅海解釋，登記身份證能防止有市民重複領取防疫包。



深水埔街坊福利事務促進會理事長梁鉅海解釋指，登記身份證能防止有市民重複領取防疫包。(劉安琪攝)

今早到派發站領取防疫包的李小姐指，早前義工派發防疫包時不在家，今日專程到場補領。對於政府免費派發防疫包，李小姐直言：「梗係好啦，有免費野派！樣樣嘢都有用。」

陳小姐︰保護自己吖嘛

同樣因上門派發時不在家，未獲派防疫包的陳小姐亦表示，滿意政府安排，「自己唔得閒，唔係政府唔好。」她又表示，會配合政府呼籲，明天起連續三日參與快測，「唔推都會自己測，保護自己吖嘛。」

市民伍先生均則表示，自己早前已取得防疫包，不過居於同區另一單位的兒子，則未有防疫包，今天到派發站，是協助兒子取防疫包。伍先生說，他是透過深水埗區議員的微信朋友圈，才得悉可以補領。

伍先生表示，今天到場協助兒子補領防疫包。(劉安琪攝)

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼

