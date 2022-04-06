防疫包｜民政局料今完成派發　全民快測倘中招　呈報後將獲物資包

政府正向全港市民派發防疫服務包，並強烈呼籲市民於4月8至10日，一連三天每日進行一次快速檢測，並於24小時內呈報陽性個案。

署理民政事務局局長陳積志今日（6日）表示，預計今日可完成所有防疫包派發工作，如有遺漏或市民需索取額外防疫包，可於明日（7日）起到「補漏拾遺派發站」領取。

陳續指，如市民快測陽性及已呈報，與其同住的密切接觸者均可收到物資包。當局正物色更多物流團隊，應付全民快測所需。



▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼



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過去四天已派265萬個防疫包 料較原計劃早兩日派完

政府上周六（2日）起向全港約270萬個家庭派發防疫服務包，內有快速抗原測試包、抗疫中成藥、口罩、新冠資訊手冊等。陳積志表示，在過去四日共派發265萬個，涉及公屋、私樓、三無大廈、新界鄉村地區等，主要透過房屋署及物管公司派發，截至今早已有九成公屋住戶收到，另有11.6萬個以逐家逐戶派發方式，送到基層家庭手上。他指，有信心可於今日完成派發，較原計劃提早兩日，形容過程有效率及暢順。

至於仍未收到防疫包或已用畢的市民，亦可於明日起一連七日到分布全港18區的89個「補漏拾遺派發站」領取，當局已安排公務員及義工在場協助，有需要的長者可到場了解使用方法。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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港府呼籲市民於4月8至10日，一連三天每日進行一次快速檢測，如快速檢測呈陽性及在24小時內呈報。陳積志表示，政府資訊科技總監辦公室將向確診者及其密切接觸者派發抗疫物資包，前者物資包括抗疫中成藥、撲熱息痛、血氧機、口罩、快測包、探熱器及居家抗疫相關資訊，而後者則獲提供口罩、快測包及家居隔離手冊。

陳續指，資科辦目前每日可向5至6萬人派發物資，相信足以應付每日所需，但為應付一連三日的全民快測，將物色更多物流團隊，亦會全力支援衞生防護中心的申報系統，確保有足夠容量應付需求。

陳積志指，如染疫市民未能登入申報系統，可致電1833 189尋求協助。(梁鵬威攝)

全民快測期間若未能登入申報平台 可致電政府熱線

陳積志又指，如染疫市民未能登入申報系統，可致電1833 189尋求協助，屆時職員會記錄資料，再轉交衞生防護中心跟進，如有需要亦可送遞食物包及日用品。他稱，在疫情高峰，政府每日派出超過7,000份物資包予超過2,300個家庭，過去三星期已派發超過8.4萬份食物及用品包，民政總署及康文署也組成愛心派遞特遣隊，即日完成派遞特急個案。