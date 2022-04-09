DSE｜楊潤雄：嚴格執行每日快速測試　按疫情發展有信心如期開考

政府早前宣布，將如期在4月22日開考中學文憑試，考生需要每日量度體溫及進行快速檢測，結果呈陰性才可進入試場。

教育局局長楊潤雄今早（9日）出席電台節目時表示，按現時疫情發展，有信心DSE可如期開考，強調考生要把快速測試及健康申報等資料交予監考人員，否則不能進入試場考試。他指，闖試場或報假資訊，會危害到試場，影響之後的試場使用及之後開考的科目。



楊潤雄說，為維持考場能繼續提供予大部份考生考試，每名考生入場前都要出示所有要求的健康資料，若未能做到不能進入試場。他說，不論闖試場或報假資訊是否應該，但亦會危害到試場的安全，影響之後使用試場及開考其他科目，故會嚴格執行。

若考生在當日早上快速檢測陽性，可以在6時半前致電申請到竹篙灣隔離應考。楊潤雄說，熱線將有20條線，初步安排400部的士接載考生，預計全港各區到竹篙灣約一小時，只要6時半前報告，約7時上車，在開考前都應可抵達竹篙灣。不過交通情況不可控，他說考評局會酌量計回時間，「遲咗3個字開始，就遲3個字完」。

教局曾研延期或取消DSE 現有信心如期開考

至於考生如出現病徵，監考人員能否拒絕考生應考，楊潤雄說，考評局人員難以為考生評估，而考生亦應自行評估身體情況能否如常發揮，並自行作此重要決定，因「開始咗就要考埋」，不能看了題目又改回用日常表現評分。

他說，教育局有就延期或取消文憑試的方案，但不應講太多，令學生「個心唔得安定」，亦着考生不用擔心，因永遠都有可能發生的因素影響考試，不過而目前疫情發展，有信心可以開考。