香港隨著第五波疫情緩和，教育局局長楊潤雄今日（4日）宣佈，香港中學文憑試(DSE)會如期在4月22日開考，部分科目如體育、音樂則會在五月底開始，而放榜日定於7月20日。《開罐》為大家一文睇清今年DSE應考的細節及安排，各位考生要留意。



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由2020年開始，DSE考試就疫情均有應考措施，教育局局長楊潤雄4月4日公布DSE 2022將會如期在4月22日開考，今年考生試前均需有快速檢測呈陰性證明，而確診/緊密接觸/強檢考生均有其他安排，各位考生要留意喇！

👇👇👇一文睇清今年DSE應考的細節及安排👇👇👇

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DSE 開考日期

2022年4月22日開始，兩周內完成所有報考科目，。體育科及音樂科實習考試則會延至5月底至6月初開始。DSE 放榜日則定於7月20日。

圍封強檢大廈考生特別安排

如考生住處遭圍封強檢時，應盡快前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明應屆文憑試考生身份，並出示准考證及身份證明文件等相關資料後，即可獲優先檢測，以盡快得到結果參與早上考試。如考生在考試前仍未取得檢測結果，只要在考試當日進行快速抗原檢測時結果為陰性，便可獲准進入試場應考。

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確診/強制檢疫考生特別安排(1)

這類考生將不獲准進入一般 試場應考，但有關考生可選擇於竹篙灣社區隔離設施應考。有關考生應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860/ 電郵：qc@hkeaa.edu.hk）提出申請，然後聯絡考生抗疫的士熱線，表明文憑試考生身份及需要到社區隔離設施應考，以安排點對點交通接載考生前往竹篙灣社區隔離設施。

確診/強制檢疫考生特別安排(２)

考生若在考試當日才確診或被列為密切接觸者，應在上午 6 時 30 分前，聯絡公開考試資訊中心及考生抗疫的士熱線，以盡量安排考生在開考前到達竹篙灣社區隔離設施，參與當日的考試。詳細安排會於稍後公布。

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考生入試場前安排

考生需在每日前赴試場前，自行量度體温及完成新型冠狀病毒病快速抗原檢測，並填妥考生健康申報表(稍後上載)。考生如有發燒、出現新冠病毒病的徵狀，或考試當天的快速抗原檢測結果為陽性，將不獲准進入試場應考。而學校考生的快速抗原檢測包，將隨准考證經所屬學校派發。自修生則需按指示分批於 4 月中前往考評局新蒲崗辦事處或荃灣評核中心領取。

考生進入試場後安排

考生應把當天的陰性檢測結果放在其准考證旁拍照以作紀錄，並於整個文憑試進行期間保留有關照片，以便需要時抽樣查核之用。

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