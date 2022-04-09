紀律部隊總工會發聲明撐李家超參選︰勇推國安法　屬特首最佳人選

政府紀律部隊人員總工會今日（9日）發聲明，表示支持前政務司司長李家超參與行政長官選舉，聲明中又稱讚李家超推動國安法，恢復社會秩序，相信帶領香港走出香港走出困境，是行政長官的最佳人選。



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政府紀律部隊人員工會在聲明指出，知道李家超有意參與來屆行政長官選舉，故表態支持。紀總指出，李家超過去在政府多年，有擔任不同崗位經驗，能推動政府政策改革。紀總又稱讚李家超在任期間勇於擔當，推動國安法，回復社會秩序，展示對國家安全的承擔。

紀總聲明又形容，李家超可以團結社會各界，帶領香港走出疫情困境，保持香港繁榮穩定，相信是出任行政長官的理想人選。

政府紀律部隊人員總工會今日（9日）發聲明，表示支持前政務司司長李家超參與行政長官選舉，（新聞稿截圖）

政府紀律部隊人員總工會由多個紀律工會組成，包括香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、海關官員協會、入境事務助理員工會、飛行服務隊飛機技術員工會及香港懲教人員總工會等。

▼李家超4月7日早上到中環廣場情況▼

