李家超參選｜信有鐵肩膀扛得起外來壓力　黃志祥：理想特首人選

李家超辭任政務司司長參選行政長官選舉，今日（8日）獲國務院接納。信和集團主席、全國政協經濟委員會副主任黃志祥同日表態支持，他相信李家超有心有力維護安定保護營商環境，是商界期待的「理想特首人選」。



2022年4月6日，李家超辭任政務司司長，準備參選特首。

社會穩定、經濟安全 是國際金融中心必要條件

特首選舉提名期踏入第六日，李家超獲國務院免去其政務司長的職務，全力投入競選工程。自李家超宣布辭職準備參選特首後，政商界別人士紛紛表示支持，黃志祥在公開信中指，商界人士最清楚穩定的社會對於營商環境非常重要，社會穩定和經濟安全是保持香港國際金融、貿易中心地位的必要條件。他讚揚李家超在兩年前的社會事件中，「有一副扛得起外來壓力『鐵肩膀』，有維護國家安全和社會安定的堅定意志和能力。」

信和集團主席、全國政協經濟委員會副主任黃志祥。

黃志祥又指香港在「一國兩制」下有背靠祖國的獨特優勢，「國家好，香港就一定會更好 」。他說最重要是維護國家安全，保持社會安定，才能維持穩定的營商環境。他指李家超長期主理社會治安事務，在警隊和政府均有豐富的管理經驗，對香港和國家都有高度的承擔，有能力貫徹落實《香港國安法》，維護香港的繁榮穩定，為經濟發展提供有力保障。

他又相信李家超能夠籌組一個有抱負、有能力、有擔當的管治團隊，為香港發展創造有利環境，緊握發展新機遇，破解經濟民生的深層次矛盾，並呼籲「所有希望香港好的社會各界人士」，支持李家超參選並高票當選，共同維護香港的社會穩定和經濟安全。