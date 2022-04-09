李家超參選｜譚耀宗：有文膽助寫政綱　目標至少500提名高票當選

特首選舉開跑，前政務司司長李家超參選特首，今日（9日）將召開網上記者會，幾可篤定成為唯一候選人。將出任李家超競選辦主任的全國人大常委譚耀宗表示，李家超正與競選團隊撰寫政綱，收集不同意見，又稱希望能夠取得至少500名選委提名，其後再爭取高票當選。



他說，李家超獲得中央信任，願意聽取意見，性格較隨和，加上在政府多年，有管理經驗，大家普遍認識和認同他，對他的期望也很高。



李家超有政策不熟悉 譚：「咩都自己做」效果未必好

譚耀宗指，李家超是擔任特首的適合人選、好人選，他非常認同李的工作表現、履歷和政治立場，又稱很多香港人非常熟悉李家超，不少人一收到他參選的消息，馬上表示支持，並希望擔任他的競選義工。

譚耀宗表示，李家超亦向團隊坦承有些政策不熟識，但譚認為無論誰人出任特首，也不可能懂得所有事，特別是現時社會發展得快，最重要的是找到適當的人出任適當位置，令他們都有所發揮，提供不同意見。

他續指，特首不可能單打獨鬥，如果特首很「搏命」、「咩都自己做晒」，效果不一定好，因為其他人不了解特首想法，未能發揮所長。相反若特首承認自己不了解，讓更多人給予意見，最後按自己的分析能力作出「判斷」，政策或較「穩陣」。

譚耀宗提到，目前接觸選委主要靠電話和網上聯絡，並指李家超在任政務司司長負責豁免限聚令的工作，因此對遵守防疫限制方面都特別小心，最終決定舉辦網上記者會來公布參選。他稱，競選團隊正協助李家超撰寫政綱，有競選辦副主任是「寫手」、「文膽」，可提供協助。

李浩然形容李家超沉實 新特首最重要應對新形勢

選委界立法會議員李浩然表示，特首人選有能力是基本條件，最重要的是能應對香港形勢，包括國際局勢混亂、經濟及社會穩定等挑戰。他說，自己出任基本法推廣督導委員會委員時，已經與李家超有接觸，形容他並不特別愛交際，予人感覺沉實。

他認為，特首須在各領域有自己的看法，相信未來特首選舉不再是候選人互相博奕，而是透過選舉集思廣益，整合各界看法。