體育精英項目預算增　劍擊人數佔最多　人均每月資助仍不足1.2萬

去年暑假舉行的東京奧運，港隊連連報捷，歷史性贏得一金兩銀三銅，共六面獎牌，劍擊和游泳成為全城焦點。

民政事務局表示，本年度用於體育發展的預算為68.8億元，較上年度大增逾一成，當中85%將用於體育普及化。另外，「精英運動員培訓計劃」的20個「A級」體育項目的開支亦增至2.26億元，較上一個年度增加35%，劍擊和游泳兩個在去年東奧獲得佳績的項目，涉及的運動員人數最多，前者的資助額更達1,860萬元，換言之，132名港將平均每月平均資助不足1.2萬元。



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民政事務局書面回覆回覆立法會議員就財政預算案提問稱，2022/23年度在體育發展的預算開支為68.8億元，較上一個年度的61.3億元，增加12.23%，當中57.92億元用於普及化發展，佔整體近85%，而精英化和盛事化的預算則分別為9.05億元和1.83億元。

現時體育學院向「精英運動員培訓計劃」下每個「A級」體育項目共涵蓋20種運動，2022/23年總預算為2.26億元，較上一個年度的1.68億元，增加5,800萬元，增幅近35%，所涉運動員亦由1,031人增至1,065人。

（立法會文件截圖）

在20個受資助的A級項目中，去年在東京奧運，由張家朗摘得男子第一金的劍擊佔的人數最多，達132人，資助金額為1,860萬元，本年度平均每人可獲140,909元資助，每個月的資助仍不足1.2萬月，但已較上年度大增逾一半；其次則為游泳，所涉運動員為104人，資助金額則為970萬元，每人平均資助額為93,269元。

啟德體育園預計於2023年底落成。（資料圖片／政府新聞網圖片）

當局又指，正研究進一步發展本港體育事業，在現行三個政策目標，即精英化、盛事化和普及化外，將加入專業化和產業化兩個發展方向，預料啟德體育園在明年底落成後，能配合大灣區發展，令體育相關範疇能更更多元發展，為青年人和退役運動員提供就業和發展機會，當局已預留150萬元，聘請顧問公司研究相關議題。

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啟德明年亦會有另一個運動設施落成，位於啟德消防局旁的水上活動中心，預計明年中竣工，明年夏季便可啟用。民政事務局表示，該中心計劃提供划艇、龍舟、獨木舟和拯溺活動，包括舉辦各級訓練課程和比賽，負責機構水上運動議會將會以非牟利和自負營虧方式營運，不會預留撥款予其營運之用。

另外，政府2017年宣布預留200億推行「體育及康樂設施五年計劃」，在各區推行合共26個增建和重建體育和康樂設施，民政事務局表示，其中21項工程計劃已獲立法會撥款，當中7個項目去年已開放使用，另有12個項目已展開施工前期工序／工程，其餘2個項目預料會在本年內動工，包括將軍澳第68區市鎮公園，以及屯門第6區休憩用地公園建造工程。

至於擁有54歷史、早在2013年已落實重建的元朗大球場，前期工程歷時三年後，將於今年竣工，建築署去年底已為重建招標，並於今年2月截標，民政事務局回覆提問時指，計劃在今年立法會會期重建的主要工程向財委會申請撥款，其餘工程計劃仍在不同規劃階段，預算開支和實施時間表仍有待確定，文件未有披露整個工程的預算，以及招標金額等。