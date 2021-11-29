啟德體育園擬申請輸入600外勞　勞方代表反對：香港有足夠工人

預計2年後落成的啟德體育園，是香港承辦2025年全運會的重要場館之一，據悉，目前進度已近7成，明年6月將開展俗稱「風火水冷」等中後期工序。消息指，為應付明年6月的人手高峰期及確保場館可供全運會使用，啟德體育園有意向勞工處申請引入500至600名外勞，勞工處更罕有與勞工顧問委員會所有勞方代表會面「摸底」。

不過，勞方代表在席間均表示相關申請有保留。勞顧會委員譚金蓮強調，本港有足夠工人，單是電工註冊已逾80,000人，理解不到啟德體育園有何需要引入600名外勞：「政府唔好以為失業率跌咗，其實好多工友開工不足。」她建議園方加強招聘宣傳，吸納本地工人：「工會連一個啟德體育園請人嘅信息都收唔到，招聘流程要檢討吓 啦。」就啟德體育園擬申請引入600外勞一事，《香港01》正向勞工處查詢。



啟德體育園造價319億元，預計於2023年峻工。（資料圖片／政府新聞網圖片）

料明年6月為「風火水冷」施工高峰期

啟德體育園造價319億元，體育專員楊德強本月曾稱，明年3至4月可作外牆及內部裝修，料2023年底可完工。據悉，啟德體育園承建商、民政事務局代表等近日與勞顧會勞方代表會面，透露有意向勞工處申請輸入500至600名外勞，並指燒焊、水喉、機電、冷氣等工種缺乏本地熟練人手，明年6月就是相關施工高峰期，故需引入外勞。

勞顧會勞方成員形容「摸底」會面罕見

有份與會的譚金蓮形容類似的「摸底」會面罕見，按目前機制，要引入外勞需先經4星期招聘，請不夠再交勞顧會給意見。她預料若啟德體育園承建商如常「入表」申請，「炒車」、即不獲勞顧會勞方成員支持機會極高，因此才有「摸底」會面。

譚金蓮：失業率跌咗但好多工友開工不足

譚金蓮表示，有關方面應從本地招聘著手：「風火水電喺香港有不同註冊制度，只係註冊電牌工人都有8萬位，要請本地工人一啲都唔難。」她建議園方加強招聘宣傳，吸納本地工人：「政府唔好以為失業率跌咗，其實好多工友開工不足。」

建造業總工會不認同本地工人不足 ：出高啲人工咪請到人

香港建造業總工會權益主任吳偉樑亦指，本地不會不夠工人，「出高啲人工咪請到」，加上人手需求波動，不認同要招聘如此大數目外勞，政府亦應加強有關訓練，增加業內人手：「你話要操作特別機器，請2、3個外勞廢事培訓都話，冷氣水喉等機電工種，香港一定夠人。」