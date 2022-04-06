社交距離措施延續兩周　表演場所、體育處所和泳池有條件先重開

疫情持續，食物及衞生局今日（6日）表示，延長現行社交距離措施兩周，相信是4月21日首階段放寬限聚措施前最後一次延長措施。在未來兩周，政府會先有限度重開表演場所、體育處所和泳池。

4月7日至20日期間，公眾娛樂場可用作綵排、直播或錄播演出，但不可設現場觀眾；至於體育場所和泳池則只可用於訓練或遴選香港代表隊和梯隊運動員，但目的須是為獲取亞運、世界大學生運動會和亞洲足球協會賽事的參賽資格和備戰，亦即並非所有港隊運動員均可重返訓練場所，而三個重開的場地均須使用「安心出行」和「疫苗通行證」等規定。



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晚市禁堂食、2人限聚令、表列處所規定不變

食衞局再一次延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為4月7日至20日。就餐飲業務處所及所有受的599F所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。其他現行措施，如限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的跨家庭聚會、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

不過，當局略為放寬表演場地和體育場所等的規定。在表演場所方面，只作現場表演的公眾娛樂場所，若只用作綵排以及不設現場觀眾的網上直播或錄播演出用途可予開放，但有關處所須遵守適用的限制及規定，包括使用「安心出行」和疫苗通行證。

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體育處所和泳池只供特定目的使用

另外，只用於訓練或遴選港隊或梯隊運動員的體育處所和泳池亦可開放，但有關目的須為友取參賽資格及／或備戰，包括在9月舉行的杭州2022亞洲運動會、杭州2022亞洲殘疾人運動會、成都世界大學生運動會或亞洲足球協會賽事。

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當局表示，由4月21日起分階段實施的社交距離措施路線圖和時間表，包括逐步容許恢復晚市堂食及重開表列處所，取決於本港疫情是否可以不出現反彈跡象，並持續呈下降趨勢，又提醒現時每日新增的確診宗數仍處於高水平，呼籲市民仍須繼續緊守社交距離措施，「不容鬆懈。」