疫情︱昨單日新增死亡人數跌至52人　兩名較年輕死者均有肺癌背景

第五波疫情逐漸消退，衞生署衞生防護中心今（11日）公布再增57宗死亡個案，包括5名滯後報告的人士，令第五波疫情累計死亡個案合共8614宗。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生稱截至今日零時零分的24小時內，共有52名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，分別是25男27女，年齡介乎52至107歲，另外因數據滯後，4月9日有5名病人離世未公布，分別是4男1女，年齡介乎80歲至95歲。



李立業醫生稱截至今日零時零分，過去24小時有52名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，分別是25男27女，年齡介乎52至107歲。

在疫苗接種方面，來自老人院舍26人，33宗死亡個案從沒打針，11人只接種一針，接種兩針者有7人，打了3針有1人。從個案病死率而言，整體人口無打疫苗人士的病死率為2.92%，65歲以上的死者則有49位。

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52歲女死者癌症已擴散

其中一宗較年輕死亡是一位52歲女士，並無任何接種疫苗紀錄，有長期病歷史及肺癌背景，癌症已在身體不同地方擴散。她3月中核酸檢測呈陽性，隨後在屋企休息，直至3月21日自己完成快測陰性。3月26日因氣促已到東區醫院急症室求診，照X光後發現肺積水，入院醫院提供類固醇、抗生素治療，情況好轉後病人選擇出院。第二日再入回瑪麗醫院，情況一步步惡化，到4月10日凌晨2點52分不治。

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61歲女死者正接受化療

另一宗則涉及一名61歲女士，她生前打了兩針復必泰，距離過身少於兩周打第二針，她亦有肺癌背景，當時正接受化療。四月初快測陽性，在4月8日到指定診所求診，發現情況不理想，有氣促、發燒、迷糊、血氧低，隨後轉到仁濟急症室治療，照X光後發現有肺炎情況，入院後用了瑞德西韋加類固醇，但情況持續惡化，直至4月10日下午過身。