上海疫情｜孫春蘭：動態調整「三區」　盡量減少對生產生活影響

上海疫情嚴峻，連續多天報告的感染者數量過萬。據內媒《上觀新聞》報道，國務院副總理孫春蘭9日至10日繼續在上海調研，強調要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整「三區」（封控區、管控區、防範區）設置，盡量減少疫情對生產生活的影響，又指要建立從醫院、方艙到社區的銜接機制，確保出院出艙群眾順利回家。



報道指，孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心迎難而上，咬緊牙關持續奮戰，堅決做到「四應四盡」，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。

上海市社區持續進行封控管理。（視覺中國）

孫春蘭指出，作為擁有2500萬人口的超大城市，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要進一步統一思想，以快制快、兵貴神速，在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫院和隔離點建設等各方面迅速有力推進。

孫春蘭又指，要及時深入分析疫情趨勢，以科學專業的研判為優化疫情防控舉措提供有力支撐。要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產生活的影響。要切實做好醫療救治工作，堅持中西醫結合、分類施治，按照同質化、規範化原則，持續提升救治水平，護佑好每一個生命，並做好救治經驗的積累。

上海市浦東新區新國際博覽中心方艙醫院N3艙，有家長與孩子一起接受治療。（中新社）

此外，孫春蘭還指，在快速有序組織好入院入艙工作的同時，要做好康復患者出院出艙工作，建立從醫院、方艙到社區的銜接機制，確保出院出艙群眾順利回家。