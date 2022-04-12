邱騰華：本地遊研出發前做快測　放寬人數至30人以上

隨著第五波疫情放緩，維持3個多月的防疫措施將於下周四（21日）放寬，吸引市民外出遊玩。其中，市民最關注的包括公海遊版的「賞你遊」、本地遊，以及主題樂園重開。立法會財務委員會特別會議討論《財政預算案》，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（12日）表示，正研究復辦本地遊時，會否要求參加者於出發前進行新冠病毒快速測試，以及能否放寬一團人數至30人以上。



邱騰華說會盡力協助業界重啟本地遊，包括研究要求參加者於出發前進行新冠病毒快速測試。（張浩維攝）

政府將推出公海遊版的「賞你遊」，被問及會否擔心疫情下沒有遊輪公司參加計劃，邱騰華指去年7月推公海遊時有兩間遊輪公司參與，亦吸引到不少市民參加，大家都嚴格遵守防疫措拖，相信公海遊版的「賞你遊」也能順利舉行。

有議員關注「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的細節，邱騰華說會盡力協助業界重啟本地遊，包括研究要求參加者於出發前進行新冠病毒快速測試，及能否放寬一團人數至30人以上。

海洋公園「重生方案」如期進行

邱騰華亦認同，即使主題公園重開，由於欠缺遊客到訪，相信難以回復昔日入園人數，形容現階段要「接受現實」。不過他提到樂園對上一次開放時，本地遊客數量創新高，相信重開後主要客源為本地人。

另外，海洋公園宣布「重生方案」，公園拆分為三個主題區，包括在山下免費開放的「零售／餐飲／消閑區」，以及山上的「健康主題區」和「歷險主題區」。對於現時改革進度如何，邱騰華說雖然受疫情影響，海洋公園未能營業，但整體計劃正如期進行。

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旅遊從業員轉行 培訓為復甦作準備

對於疫情下不少旅遊從業員轉行，港府早前宣布6,000萬元用作相關行業人員培訓，會否「遠水救不到近火」。邱騰華說，計劃為期3年，政府不急於一時。當局沒有實質轉業人數，不過在1700間旅行社中，有不足100間結業。有見及此，政府已推出保就業計劃，不同部門亦有聘請旅遊業從業員。他認為，長遠而言當局有需要做培訓工作，為旅遊業復甦做好準備。

「百分百擔保特惠貸款」已批核4萬多宗個案

於本月初推出的「百分百擔保特惠貸款」，被質疑審批程序嚴謹。邱騰華解釋，全因要為了避免出現違規情況。不過，計劃推出後已批核4萬多宗個案，涉及3萬多個企業，共1000億貸款。

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