保就業不再限月薪　羅致光盼跨行業受惠：例如創科微企員工多高薪

政府昨（7日）調整最新一輪保就業計劃詳情，計劃不再設有僱員月薪上限，兼職及散工也可獲4千元工資補貼。勞工及福利事務局局長羅致光今日（8日）表示，原本將月薪上限定於3萬元，是希望為聘請較多基層員工的企業提供更多協助，但由於有不少從事創科及專業服務的中小微企，聘請不少月薪高於3萬元的員工，因此決定不設上限。



羅致光指，今次計劃規定僱主收取款項後，須全數用在支付員工薪酬上，每名合資格全職僱員須至少獲支薪8,000元，合資格兼職僱員至少支薪4,000元，當局主要透過強積金供款紀錄監管。



半職、散工經調整同納津貼對象

保就業計劃原定將不受疫情影響的行業納入「剔除名單」，當員工達50名以上便無資格申請。羅致光說，考慮到相關行業也有中小企，憂慮有企業或為了領取保就業津貼而解僱部分員工，因此改為「受限名單」，名單內的企業同樣可以申請，但最多津貼100名僱員。

羅致光提到，疫情下不少行業改聘半職或散工，所以增設兼職或散工資助，月薪3,000元至7,000元的員工可獲半額津貼。

補貼單一企業上限千人：資源有限須劃線

保就業計劃將工資補貼僱員上數上限定於1,000人，對於部分連鎖酒樓僱員人數或多於1,000人，羅致光稱，大企業與中小微企面對疫情的靈活性相差很遠，在有限資源下，永遠要劃條線才能幫到最多人。

他指，有企業可能聘請數萬甚至逾10萬人，幫一間公司等於幫數百間，當局並非不向大企業提供「保就業」資助，大企業也可以申請1,000名僱員的工資補貼。