國安法｜勞工處擬開新位掌職工會登記局　監管及提高工會國安意識

勞工處早前透露正研究修訂《職工會條例》，禁止違反《香港國安法》罪行人士擔任工會理事。勞工及福利局最新向立法會提交文件顯示，勞工處擬增設一個首席勞工事務主任編外職位，負責領導轄下的職工會登記局，加強對工會監管。新增職位為期三年，負責擬定及執行加強規管工會措施，包括制定及落實向工會開展國家安全及《香港國安法》的教育及宣傳計劃。



去年曾建議增設首席勞工事務主任 後主動撤回項目

勞工處去年曾建議開設首席勞工事務主任編外職位，當時的新職位除了確保職工會遵守包括《港區國安法》，亦要負責推行及監督改善法定產假、執行取消強積金對沖安排等措施，但由於開位不獲各黨派支持，認為無必要開設職位，政府方面知難而退，政府其後於去年6月撤回有關項目。

▼教協2021年9月11日特別會員大會 通過解散決定▼



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職工會登記局將修例 禁干犯危害國家安全人士任工會理事

事隔約一年，勞福局向立法會人力事務委會員提交文件指，為確保有效監督已登記的工會，職工會登記局將修訂《職工會條例》，加強權力，並限制干犯危害國家安全人士擔任工會理事，亦會主動監察、 搜集情報、巡查及要求工會就涉嫌違規活動提交資料及回應，亦會制定宣傳計劃，促進工會理事及職員認識《香港國安法》，提高國安及守法意識。

▼職工會登記局早前要求記協就其涉嫌與《職工會條例》不符活動提供資料▼



現有首席勞工事務主任難再兼任登記局局長及最低工資工作

不過，勞福局指，現時的首席勞工事務主任要處理法定最低工資有關工作，同時兼任職工會登記局局長，在職工會登記局工作大幅增加及日益複雜後，有關兼任安排無法繼續，而建議新增的首席勞工事務主任，將負責擬定及執行加強規管工會措施，包括制定及落實向工會開展國家安全及《香港國安法》的教育及宣傳計劃。

新職位為期三年 年薪連福利逾284萬元

新職位為期三年，勞工處處長會在職位到期前，再檢討長遠的人手需要，而編外職位增加的年薪開支約為190萬元，連同附帶福利開支，每年平均開支總額逾284萬元。