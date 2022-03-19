「街工職工會」主動撤銷工會登記　眾新聞工會刊憲3.15解散

前身是成立於70年代「新青學社」的街坊工友服務處，其職工會主動申請撤銷工會登記，並在昨天（18日）正式刊憲。勞工處回應傳媒查詢指，是因應「街工職工會」向職工會登記局要求取消登記，該工會的登記已於3月15日被撤銷。職工會登記局同時刊憲，「眾新聞工會」同日解散。



街工的運作則不受影響，根據街工網站顯示，街工設有9間培訓教育等服務中心，除了支援社區，亦為基層提供就業培訓及進修課程。



梁耀忠街工標誌人物 長期任葵青區議員

長期盤踞在葵青區的街工，前身是「新青學社」，街工長期關注勞工權益及帶領工人運作，立法會前議員梁耀忠是標誌性人物。梁耀忠在葵芳邨、葵興邨起家，1985年勝出區議會選舉，贏得葵涌及青衣區議會議席，並將學社改組為街工。

前年，梁耀忠隨民主派立法會議員總辭，去年因反修例遊行被判囚8個月、緩刑一年，喪失區議會議席，街工在立法會及區議會自此再沒議席。梁耀忠去年底，因六四非法集結案被判監9個月，目前正在服刑。