疫苗｜護士扮打針案再多兩人被捕　廉署起訴七人串謀欺詐罪名

廉政公署上周落案起訴一名護士與另四人涉嫌假裝完成接種2019冠狀病毒病疫苗，以串謀偽造疫苗接種紀錄，今日（12日）再落案起訴其中一個涉案家庭，包括一名姓廖建築工人及其外傭。二人連同早前被起訴的五名被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。各被告獲廉署准予保釋，以待明日在觀塘裁判法院答辯。



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6人到同被捕護士接種間無打針卻獲發接種紀錄

廉署表示，本案發生於本年1月至2月底。案發時註冊護士何嘉雯（34歲）由卓健醫療委派到上述社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。在2月20日、即「疫苗通行證」全面實施前四天，涉案的廖氏一家三人、外傭Marcelo Mary Ann Villeza及鄭氏姊妹，前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然他們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。

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同案涉及一對任教師姊妹

廉署獲律政司進一步法律意見後，今日落案起訴建築工人廖國雄（67歲）及家庭傭工Marcelo Mary Ann Villeza（39歲）。二人連同五名早前被起訴的被告，現被控兩項修訂罪名，即兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。各被告獲廉署准予保釋，以待明日在觀塘裁判法院答辯。

註冊護士何嘉雯（34歲）、家庭主婦廖凱殷（42歲）、其母親蕭杏儀（70歲）及其父親廖國雄，及廖家外傭Marcelo，同被控其中一項串謀欺詐罪名。

何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，鄭雅怡（30歲）及鄭斯蔚（25歲），分別為補習老師及小學教師，另被控一項串謀欺詐罪名。

其中一項經修訂控罪指，何嘉雯、廖氏一家三人及Marcelo一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家及Marcelo均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出四人的疫苗接種記錄。

另一項經修訂控罪指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類欺詐手法，一同串謀欺詐衞生署發出鄭氏二人的疫苗接種記錄。

（資料圖片）

疫苗接種中心主管起回6劑未用疫苗

廉署指，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，二人曾分別向何嘉雯表示她們擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。六名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回六劑未經使用的疫苗。

廉署提醒，響應政府呼籲同心抗疫，接種疫苗是公民責任。市民絕對不應以違法手段獲取虛假疫苗接種紀錄。偽造屬嚴重罪行，一經定罪可判處監禁14年。

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