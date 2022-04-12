疫情｜美國費城病例升重推室內口罩令　韓單日確診重回逾20萬

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2盛行，美國費城（Philadelphia）平均每天新增142人確診。公共衞生部4月11日宣布這座城市將成為首個恢復在室內要強制戴口罩規定的主要城市。



美國

根據美聯社，費城衞生專員Cheryl Bettigole稱，確診病例在過去10天新增逾50%，「知道之前每一波感染都伴隨一波住院，然後是一波死亡，如果我們現在不採取行動，那麼對我們許多居民來說將為時已晚」。費城宣布防疫升至第2級，18日起在包括學校、托兒所、餐館和政府大樓在內的所有室內公共場所必須戴口罩。

《紐約時報》統計顯示，美國在過去兩週似乎穩定地每天新增3萬個確診，而目前全國病例輕微上升。這個國家近期約一半州份和領地的新增病例增加，尤其是BA.2廣泛存在的東北部。全國有72%確診者感染BA.2。

BA.2已在歐洲和亞洲迅速傳播，最近幾週也在美國佔據主導地位。Omicron原始株BA.1和BA.2重組而成的病毒株目前共17種，由XA到XS。XL是其中1種重組株，世界衛生組織（WHO）預計它的特性不會產生較大變化。

韓國

中央防疫對策本部12日公布新增210,755人受感染，累計增至15,635,274人。這是自前一天錄得119,827個確診以來，單日確診再次突破20萬人。重症較前一天減少94個，回落至1,005個。死亡則再多171人，累計19,850人染疫不治。

部門指，國內首次發現感染重組病毒株XL的確診者，這人3月23日確診，已完成疫苗加強針接種，屬無症狀患者，防疫部門正進行流行病學調查。由於現時未有包括關於其傳播能力和致重症率在內資訊，防疫部門會加強監控。

日本

日本厚生勞動省11日公布國內首個XE確診，患者為30多歲女性，3月26日從美國抵達成田機場時證實確診，屬無症狀感染。根據世衛資料，XE傳播能力是BA.2的約1.1倍，但還需進一步證實。