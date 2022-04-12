疫情｜李克強：高度重視物流不暢對經濟循環的影響

國務院總理李克強周一（11日）在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，引發外界關注。

據官媒新華社報道，李克強表示，今年以來，各地區各部門要紮實做好「六穩」「六保」工作。他還提到，要高度重視物流不暢對經濟循環的影響。



李克強在會上表示，要增強緊迫感，抓緊落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措，退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量，在幫扶市場主體渡難關上產生更大政策效應。

李克強主持部分地方政府主要負責人座談會現場。（中國央視截圖）

他提到，要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響，加強地區間、部門間銜接，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。對受疫情影響嚴重的關鍵環節、重點企業，要採取「點對點」幫扶措施。

李克強表示，要加強對外部環境和國內經濟運行的跟蹤研判，及時研究制定應對預案，穩定市場預期。要扛好保就業保基本民生的責任，及時把失業人員補助發放到位。做好受疫情影響群眾生活必需品供應，保障就醫需求，對遇困群體予以救助，兜牢民生底線。