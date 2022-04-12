躁夫瑣事爭吵以拖鞋打妻100下　獲妻原諒只守行為　官：你好好彩

導師與妻子為瑣事爭吵，一怒下要妻脫光上衣僅穿內褲下離開單位，之後又把妻子拉回家，並用拖鞋掌摑妻，鄰居聞爭吵聲報警，警員約10分鐘後到場導師才停手，妻已被打約100下。調查下妻稱去年亦遭丈夫摑40下並有相為證。導師被控毆打等罪，案件今(12日)在西九龍法院再提訊時，控方要求撤銷控罪，並透露因事主已原諒被告，不欲指證丈夫，裁判官徐綺薇遂准導師自簽2000元，守行為2年，並指導師「好好彩」。



被告施鍵勳，43歲，報稱導師，原被控1項襲擊致造成身體傷害和1項普通襲擊罪，兩罪均獲撤銷。

要妻不穿衣服走出家門

案情指，被告和妻子結婚10年，育有兩名分別4歲和7歲的兒子居於青衣村屋。今年1月30日早上近12時，被告和妻子在單位在瑣事口角，被告怒罵妻子，並要她不穿衣服離開。妻子因擔心被打，便脫上衣並赤祼上身僅穿內褲離開單位。被告卻跟隨她到樓下，並把她拉回單位，然後掌摑她的右耳，令她右耳出現耳鳴。鄰居聽到兩人爭吵聲報警。

拖鞋打妻10分鐘至警員到場

警員到場時，被告妻稱被告把她拉回單位後，在睡房內用拖鞋掌摑她的頭和面約100次，她用手護著頭部，因此雙手亦發紅，該次襲擊持續約10分鐘，至警員到達，被告才停手。被告亦承認曾用拖鞋打妻。

妻揭曾遭掌摑40次至咀唇發紅

被告妻亦透露，於2020年7月14日晚上，她和被告因瑣事爭吵，被告掌摑她約40次。她沒有報警或求醫，但有拍下傷勢的照片，顯示她的咀唇和左下角發紅。

官稱妻或顧及兒子才不追究

裁判官曾問為何要撤銷控罪及改為簽保守行為，控方解釋，因被告妻稱已原諒被告，不欲指證他。裁判官指被告幸運，妻子或顧及兩名兒子才不追究，最終准被告自簽2000元，守行為2年。

案件編號：WKCC438/2022