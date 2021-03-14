撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-14 07:00

不少倫常慘劇都是源自家庭暴力問題，很多人以為「家暴」是拳打腳踢等傷害身體的行為，但其實言語和精神上施壓也可以構成「家暴」。最近日本搞笑藝人尾形貴弘（パンサー尾形）被媒體爆出疑似對妻子進行精神上的家暴，他列舉了13條極其過份家規，控制妻子的自由，包括禁止聽BIGBANG的歌、禁止看韓劇、不許化妝穿短褲等，網民大罵：「快點離婚吧！」

日本綜藝節目《しくじり先生 俺みたいになるな!!》最近「公開審判」疑似對妻子精神上家暴的搞笑藝人尾形貴弘（パンサー尾形），雖然他沒有在肉體上傷害妻子，卻因為訂下了13條家規而被質疑有「家暴」傾向！節目組定義了「家庭暴力（ Domestic Violence）」和有家暴傾向的人的特徵，最後發現尾形控制妻子的原因竟然是！？

👇👇👇點擊圖片看渣男對妻子訂下13條超變態家規👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

大學生畢業踏進社會，每個人都想找一份好工，不過究竟何謂好工？除了晉升機會、薪金、福利之外，一個稱職的上司也不可缺少的考慮因素。如果遇著令人討厭的上司，不但會增加工作壓力，更會令工作效率降低！最近，有日本媒體進行了關於「最討厭上司」調查，訪問了500多位來自不同年齡層的「打工仔」，數出最惡頂老細10大罪狀，包括愛講道理、脾氣暴躁等，你的上司也「中槍」了嗎？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看10大最討厭上司行為👇🏻👇🏻👇🏻

+ 13 + 13 + 13

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看直樹住35呎舊屋捱窮追夢原因👇🏻👇🏻👇🏻

+ 26 + 26 + 26

點擊看全文：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話