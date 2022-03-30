老公等$1萬失業援助拒搵工　港媽服侍3餐更險遭家暴：嫁咗畀人渣

疫情重創各行各業，不少人因失業手停口停，政府推出新一輪「防疫抗疫基金」支援受影響行業，向合資格人士一筆過發放1萬元援助金。有港媽近日發文，稱丈夫為申請失業救濟金拒絕找工作，在家無所事事已1個月，其間更要求需要上班的她每日服侍起居飲食。港媽批丈夫婚後「現形」，對夫妻感情已心淡，更大數老公惡行，稱對方不但嚴密監控她的生活，更一度向她出手，直言「嫁咗畀人渣爛泥」。



有港媽稱丈夫為申請失業救濟金拒絕找工作已1個月，不但要照顧對方生活，丈夫更嚴密監控她的生活，甚至一度向她出手，直言「嫁咗畀人渣爛泥」。（《82年生的金智英》 劇照）

該名港媽於親子王國討論區發文，指本身為廚師的丈夫已失業1個月，為了等候政府的1萬元失業援助金，每日在家當大食懶拒絕求職，即使有人介紹工作，亦以不同藉口如嫌遠或同事並非熟人推卻，「我真係寧願佢真係情緒低潮，但我眼裏見到佢唔使返工等收1萬似乎覺得勁舒爽」。

港媽指，沒有上班的丈夫在家也沒有貢獻，不但要求須返工養家的她照顧起居飲食，每日服侍3餐及宵夜，更嚴格監控其生活及社交。她指丈夫會要求她更改上班時間，令本來返夜更的她須改於早上4時許便出門，步行20分鐘乘車上班，又會禁止她使用通訊程式如Whatsapp、Facebook等，「同佢生活同坐監分別不大，幾時用電話、用電話做咩都受到嚴密監控」，她只能在丈夫睡覺後或做家務的空閒時間用電話。

港媽大數丈夫惡行，指對方一言不合便會發脾氣大聲喝罵她，甚至會胡亂擲物品及曾經出手推撞她。（《82年生的金智英》 劇照）

港媽大數丈夫惡行，懷疑對方有情緒問題，又怒斥對方有意隱瞞，「我嫁畀佢就肯定係蠢、鬼遮眼。結婚後現形，我覺得佢根本知自己有病，結婚之前好就人，掩飾得好好」。她稱老公在談婚論嫁時已承諾戒煙，惟至今已12年仍每日在洗手間吸煙。

不過最離譜的是，港媽指丈夫一言不合便會發脾氣大聲喝罵她，甚至會胡亂擲物品及曾經出手推撞她，「發癲勁嘈大聲鬧我，掟嘢，亦有試過大力推我，報過警」。她舉例近日發生的「小事」，指丈夫購買廁紙回家時，即使她已盡快幫忙接手2條，惟只因未及拿取第3條，對方便大發脾氣，「將第3條飛越我頭頂掟咗入房」。

港媽坦言明白繼續留在這家庭對自己情緒及精神也有負面影響，但稱丈夫對10歲女兒尚算愛惜，故希望「捱大個女」才提出離婚。（《82年生的金智英》 劇照）

港媽坦言明白繼續留在這家庭對自己情緒及精神也有負面影響，但稱丈夫對10歲女兒尚算愛惜，故希望「捱大個女，到時機成熟」才提出離婚，「佢對個女最多都係大聲鬧下，對我間中郁手，個女又好黐佢」。不過她指女兒在丈夫耳濡目染下對她不太尊重，甚至曾指她接受丈夫的家用是「呃晒爸爸啲錢」，慨嘆只想女兒也懂得體諒自己。

不少網民也紛紛勸港媽盡快與丈夫分開，以免繼續受對方支配及承受壓力，「你餘下嘅人生又點會活得開心，長期受到支配」、「唔好用個女做藉口啦，你哋咁樣大家都辛苦，放過佢放過自己啦，你個女生活喺你哋中間都唔會開心」。亦有人提出應急建議，「明白唔係想走就走到，建議你裝cam，最好佢睇唔到的，有起事全部有證據」、「千祈唔好俾佢知你諗乜，佢咁暴力好危險，好好保護自己同小朋友」。

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家用應該付幾多從來都是難答的問題。有港媽在討論區上分享，指與丈夫育有1對小朋友，自己負責多項家庭支出，包括小朋友的供書教學、工人薪金、租金及保險等等，丈夫每月只給6000元家用，自己則需要支付約4至5萬。近年經濟轉差，港媽收入減少，但丈夫卻拒絕兼職幫補家計，令她不禁有離婚的想法。

