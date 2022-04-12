國安法｜警偵破三宗恐怖主義案件拘19人　23條立法不公開人手開支

《港區國安法》在2020年6月實施，保安局指出，至今警方偵破了3宗涉及恐怖主義的案件，19人被捕，當中1人被定罪。就加強警隊反恐和維護國家安全的行動能力，警務處於2022/23年度在防止及偵破罪案增加29個職位。

就《基本法》23條立法，保安局指相關工作屬維護國家安全工作的一部份，因此不公開人手和開支。



跨部門反恐專責組於高鐵西九龍高鐵站動用逾300人進行跨部門反恐演習，模擬有恐怖組織企圖於香港出入境關口及重要設施進行襲擊。（貨料圖片 / 廖雁雄攝）

根據保安局提交立法會特別財委會文件，自《港區國安法》生效後，截至今年3月4日，警方共偵破了3宗涉及恐怖主義的案件，共19人因而被警方拘捕， 至今有12人已被檢控，而當中1人已被法庭定罪。

當局指出，全球恐怖活動形勢複雜多變，加上本土恐怖主義的威脅持續，政府各部門及相關機構，尤其是與反恐工作相關的隊伍，將重點強化及完善反恐策略、部署和行動計劃等，務求提高香港整體的反恐應對能力。

翻查資料，本港首宗國安法被告唐英傑，被指於2020年7月1日駕駛插有「光時」旗幟電單車，撞倒三名警員，法庭裁定他煽動他人分裂國家，及恐怖活動等兩罪罪成，判囚9年；而「七一刺警案」，國安處曾引用「宣揚恐怖主義罪」拘捕港大學生會評議會四名成員。

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三年內進行27次聯合反恐行動

在2019至2021年間，警隊與其他政府部門及公共機構共進行了27次聯合反恐演習，以測試各政府部門和機構的反恐應變能力及相關應變計劃，並從所得的經驗優化各單位間的相互協調和配合。

另外，警務處於2022/23年度在防止及偵破罪案增加29個職位，包括3個總督察5個高級督察/督察等，主要用以加強警隊反恐和維護國家安全的行動能力，以及支援香港國際機場多式聯運中轉客運大樓的運作。

就海上執法方面，水警總區已成立專責小組檢視現有儀器、設施及訓練，並正增購多項裝備，當中包括個人緊急供氧裝置、個人助浮裝置、海上隨身定位儀器及船艙緊急照明系統等。水警總區亦正研究加強海上求生訓練的方案，例如船隻翻倒時的 緊急脫險訓練等。

保安局指23條立法屬國安工作 不公開人手開支

《基本法》第23條立法工作，保安局指涉及的立法工作「屬維護國家安全工作的一部份，有關工作的人手和開支的分項數字不會公開」，局方將確保足夠款額推展工作。