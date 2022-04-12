反修例｜去年89人獲釋後受法定監管　250在囚人士接受去激化教育

近年未成年在囚人士持續上升，由2019年54人增至2021年187人，而因「反修例」風波案件而須受法定監管就由3人增至89人。懲教署指出，不少在囚人士有激進思想及行為，因此透過認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整等令他們「去激化」，共有約250名在囚人士自願參與。



本港2019年爆發反修例示威，懲教署指有去年有89人受法定監管。（資料圖片）

根據保安局提交立法會特別財委會文件，懲教署在2019、2020及2021年收押的18至30歲香港永久居民，分別為1,422、1,479及1,787人，當中分別有54、121及187人未成年；至於涉及「反修例」風波案件而須受法定監管就分別有3、38及89人。

法定監管專為教導所、更生中心、勞教中心和戒毒所的更生人士、年輕釋囚及根據「監管下釋放計劃」、「釋前就業計劃」、「監管釋囚計劃」、「有條件釋放計劃」及「釋後監管計劃」釋放的在囚人士而設。

懲教署認為，不少在囚人士受「反修例」而有激進思想及行為，安排「去激化」更生教育。（資料圖片）

認識中國歷史及國民教育

懲教署認為，不少在囚人士受「反修例」而有激進思想及行為，懲教署就多項「激進思想特徵」範疇對在囚人士作出評估，以識別每名在囚人士在「去激化」過程中的特殊更生需要，並按三大針對性更生計劃方向，包括：認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整、生涯規劃及家庭關係重修，為每名在囚人士配對合適的更生項目，訂立階段性目標，按部就班地去除其激進思維。

截至今年2月28日，約有250名在囚人士曾自願參與上述的「去激化」更生項目。

去年在囚人士提115宗投訴 3宗證明屬實

另外，懲教署投訴調查組在2019至2021年，分別接獲81、166及115宗在囚人士提出而展開全面調查的投訴，當中主要為使用非必要武力、行為不當、疏忽職守等；經全面調查後分別有1、5及3宗投訴獲證明屬實，共去5年有3名懲教助理被懲處。