消委會｜今年累計接240宗網購快測包投訴　網店發貨延誤拒退款

【快測包】第五波疫情反覆，市民紛紛搶購新冠病毒快速抗原測試包。截至 4 月 11 日，消委會共接獲240宗涉及網購測試包的投訴個案，當中不少涉及官網或網店未能按承諾時間發貨卻不退款，客戶服務亦未能適時回應有關查詢而惹起不滿。

消委會提醒商戶要遵守承諾，確保產品聲稱屬實和按時送貨。假如未能如期發貨，應做好聯絡或退款等工作。



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訂購近一個月仍未發貨兼拒退款

消委會接到個案，有投訴人訂購快測包近一個月仍未收到貨品。其中一名事主於2月初，於A公司官方網頁訂購10套測試包，連運費繳付1,200元，惟等候近10仍未收到發貨通知。事主曾多次經手機應用程式發送查詢，卻無人回覆，最終致電A公司客戶服務熱線，只獲告知會轉交同事跟進。

投訴人再等候近兩星期，即付款後近一個月，仍然杳無音信。事主因不滿A公司沒有提供確實發貨日期又不作退款，遂向消委會求助。事主其後獲A公司回覆，會提供相應安排，個案得以解決。

商戶不發貨 卻以特價促銷測試包

另一投訴人是B公司美容護膚品長期客戶，2月底於其官方網站購買4盒、每盒1支具香港政府認可的快速抗原測試包，付款140元。事主訂單列明商戶會於5至7個工作天發貨，然而近3月中，事主仍未接獲任何發貨通知，同日發現B公司網站推出新優惠，同款測試包4盒只需100元，比她購買時便宜，更列明是最後2,000盒現貨，可選擇於分店取貨。

事主深感不滿，質疑B公司在尚未處理好現有訂單，反而推出新優惠促銷，故致電B公司投訴。職員回覆事主即將寄貨，但未能確定日期，亦拒絕退款，事主遂向消委會投訴。

消委會聯絡B公司，對方稱受疫情影響，派遞公司只能提供有限度服務，因而延遲發貨。測試包最終向投訴人送遞，但與落單日期相隔超過1個半月。

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網店聲稱檢測包為「新加坡政府指定使用」 政府網頁卻不見資料

另一宗個案，C網店宣傳一款標榜「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，事主於2月中訂購4盒，每盒80元。其後事主搜尋新加坡政府官方網頁，卻找不到該款測試包的資料，於是向C網店查詢。

C網店提供文件，說明該款測試包獲批准於新加坡售賣。事主認為，網店的解釋，不等同是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而該款測試包亦不在新加坡衞生科學局的名單上，質疑網店所用字眼有誤導之嫌。事主雖已收到貨品，但暫未使用，透過消委會要求C網店作進一步解釋。

消委會聯絡C網店，只接獲電郵自動系統回覆，表示其客戶服務暫時只使用社交平台專頁傳送訊息。消委會致電C網店的熱線電話沒有人接聽，留言信箱亦已滿。消委會將個案轉交海關跟進，C網店其後回覆指，供應商會為顧客安排退貨退款。

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消委會：商戶應遵守承諾 做好聯絡、退款工作

對於有商戶表示，受疫情影響，貨運延期抵港，或因缺乏人手而未能分發及寄貨予顧客。消委會敦促商戶及網店要遵守承諾，確保產品聲稱屬實和按時送貨。假如未能如期發貨，應及時通知消費者，做好聯絡或退款等工作。