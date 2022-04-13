康復者二維碼平台下月公布　薛永恒稱安心出行加針卡可實名追蹤

立法會特別財委會今日(13日)討論財政預算案創新科技議題時，有議員關注安心出行應用程式仍未設有康復者二維碼平台，批評進度太慢，而有多名議員亦追問安心出會否推出追蹤功能。創新及科技局長薛永恒回答時表示，會在下月初公布康復者二維碼平台相關安排，讓康復者能於「疫苗通行證」下進入不同處所，重申在疫苗通行證及安心出行程式的配合下，已可做到實名追蹤。



立法會特別財委會今日(13日)討論財政預算案創新科技的議題。(網上會議截圖)

議員倡安心出行設追蹤功能 盡快推康復者平台 林琳：智慧城市仲要拎住張紙

民建聯立法會議員林琳質疑，第五波疫情已累計有近120萬市民確診，但當局仍未推出康復者二維碼，令一眾康復者進出疫苗通行證場所時，仍需出示紙本證明，「智慧城市仲要拎住張紙。」工聯會立法會議員鄧家彪亦關注安心出行追蹤功能，指出有近630萬市民接種最少一針疫苗，是否即代表當他們使用疫苗通行證時，當局能掌握他們的行蹤。

有議員關注安心出行應用程式仍未設有康復者二維碼平台。

薛永恒回答提問時指，康復者二維碼平台的相關安排會在下月初公布，讓康復者能進出不同處所，重申在疫苗通行證及安心出行程式的配合下，已可做到實名追蹤，舉例以望月樓群組指，程式有能力找到密切接觸者。

薛永恒(右)重申在疫苗通行證及安心出行程式的配合下已可做到實名追蹤。(網上會議截圖)

至於多名議員亦指出本港嚴謹的防疫限制，或令創科人才不願來港、流失到其他國家，薛回應指，已透過「傑出創科學人計劃」，支持60名創科人才，目前已有10幾人來港 ，又在香港設立聯合實驗室，有30幾間海外大學與本地大學合作，發展生命科學，吸引過千名人才來港。