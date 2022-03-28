中大研究揭新冠康復者每5人有1人眼乾　感染時病毒量愈高愈易出現

中大醫學院研究發現，新冠患者康復後在2至3個月內出先多種症狀。其中患有乾眼症的發生率較高，每5個康復者就有1人出現一種或以上與乾眼症相關的症狀，通常感到眼澀、痕癢、流淚、畏光或視力模糊。另外，研究發現患者感染時病毒量愈高（即CT值數字低），康復後出現乾眼症風險會愈高。



中大醫學院眼科及視覺科學系系主任譚志勇表示，乾眼症影響個人閱讀、駕駛及使用電子產品，需花費大量時間及開支治療。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆指，研究旨在鼓勵市民接種疫苗，亦最有效減低感染罕有的病毒量，及預防其他後遺症。



乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加 ，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。（資料圖片）

乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。新冠醫學院眼科及視覺科學學系副教授、首席研究員莊金隆指，新冠患者康復後2至3個月內，或更長時間出現多種症狀。

CT值每降低1個數值 康復後患乾眼症風險增10%

228名曾在2020年確診的康復者參與厨究，有22%至少有其中一種乾眼症症狀，最多出現視力模糊、瘙癢、燒灼感或疼痛、流淚或分泌物。中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授尹浩柟表示，新冠患者入院時採集的樣本， CT值每降低1個數值（即病毒量越高），在康復後的第一個月內出現任何乾眼症或相關眼表症狀的風險，會增加約 10%，病毒直接損害眼睛，引起眼疾。

團隊又另外篩選109名健康人士和新冠康復者進行全面眼科評估及檢查。新冠康復者對測試反映分數有輕度反應，接近1；而健康人士分數則偏向0，即不存在。另外，需要接受任何形式氧氣補充的新冠康復者的淚液破裂時間（淚液蒸發率的指標），比不需要接受氧氣補充治療的患者縮短了約1.6秒，眼睛較快揮發淚液，亦會顯著增加乾眼風險。

眼科學系系主任：眼乾降低工作效率及生產力

研究人員表示，嚴格篩選參加者，確保他們在過去沒有患過任何眼表疾病或眼外傷，或任何矯視手術或眼科手術，更在過去3個月內未曾配戴過隱形眼鏡或眼科藥物。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，乾眼症會顯著影響個人的日常生活和社交功能，例如閱讀、使用電子產品和駕駛。患者需要在治療上花費大量時間及開支，要避免工作場所中會加劇乾眼症狀的環境，大大降低他們的工作效率及生產力。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇指乾眼症狀，大大降低工作效率及生產力。。（中大圖片）

研究的首席研究員及中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆醫生表示，研究結果希望可鼓勵大眾接種疫苗。疫苗接種是目前最重要和最有效的措施，亦顯著降低感染後的病毒量及其他後遺症的有效方法。