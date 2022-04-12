創科局電子手環服務用1000萬元　營運升級「安心出行」再花860萬

新冠肺炎肆虐逾兩年，創新科技的重要性逐漸增加，例如政府運用「安心出行」抗疫、市民減少外出以「智方便」處理手續等。多名立法會議員向創科局查詢有關開支，當局回應指，在向本地企業購買抗疫物資及實施抗疫措施等，上年度涉及金額約3,051萬元，當中檢疫手環運作服務佔1,038萬元，為各項目中最多。



此外，本年度「安心出行」的預算開支約為860萬元；而「智方便」更高達7,000萬元，相比疫情前的2,100萬元，高出近5,000萬元。



▼2021年．創科局長薛永恒簡介《香港智慧城市藍圖2.0》措施▼



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創科局防疫相關開支涉3051萬元

早前政府宣布增撥近70億元，用於向本地企業購買抗疫物資，及實施抗疫措施等，並向「防疫抗疫基金」注資120億元。創科局常任秘書長蔡淑嫻回應指，當局負責的範疇，包括為健康碼系統提供維護與支援；推出「安心出行」的升級版本，為電子檢測記錄系統；強制檢疫措施提供支援等。她估計涉及金額約3,051萬元，佔預算總額約4,093萬元的74.5%。

根據創科局提供的資料，於2021至2022年度，上述的採購或服務，開支金額最多為手環運作服務，機場、港珠澳大橋、深圳灣管制站合計1,038萬元，全以「防疫抗疫基金」撥款支付。

料升級維護「安心出行」須360萬元

政府資訊科技總監林偉喬則回應指，於2022至2023財政年度，資科辦營運及提升「安心出行」的開支預算約為860萬元，當中約360萬元為App及後台系統的升級及維護，亦有500萬元為支援及營運支出，包括員工的開支。

「智方便」預算開支由2100萬升至逾7000萬

至於「智方便」方面，林偉喬表示，截至今年2月底，已有41個局或部門，以及9間私營機構採用「智方便」，提供超過190項網上服務，包括電子針卡及電子檢測紀錄、醫健通、稅務易和續領車輛牌照等。他預計明年底，「智方便」將會接入逾220項政府及公私營機構網上服務。

林指，「智方便」在2019至2020年、2020至2021年、2021至2022年度的預算開支，依次為2,100萬元、6,500萬元、7,400萬元，預料2022至2023年度的預算開支約7,000萬元。截至今年2月底，約有1,360萬人次曾使用「智方便」的不同服務。

料餘下約350支智慧燈柱明年完成安裝

政府近年推動智慧城市，建造智慧燈柱，不過惹來侵犯私隱的嫌疑。林偉喬表示，多功能智慧燈柱試驗計劃在全港人流車流較多的四個地點，包括中環／金鐘、灣仔區、油尖旺區，以及觀塘／啟德發展區，分階段安裝約400支附設智能裝置的智慧燈柱，目的是收集空氣質素、道路車流等實時城市數據，並配合5G服務數碼基礎建設的發展。

林指，政府於2019年中旬，分別在觀塘區和九龍城區安裝50支智慧燈柱。當局因應實際情況，再分階段安排動工，冀2023年中旬完成餘下約350支智慧燈柱的安裝。而計劃於2022至2023年度的預算開支約為2,850萬元。