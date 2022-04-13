郵差WFH時在健身集團兼職　卻訛稱沒有外在工作　判社服令120小時

一名前郵差於香港郵政實施歇性實施在家工作（「WFH」）期間，在未有獲得批准下，於一健身集團當兼職，惟他為想通過試用期，訛稱他並未有擔任外間工作，因而遭廉署拘控，他早前承認欺騙主事人，今(13日)在東區法院被判社會服務令120小時。

被告許紹基，31歲， 承認兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

案情指被告於2017年2月初加入香港郵政當郵差，試用期為三年，他獲派駐香港仔派遞局。被告入職香港郵政前，在一個健身集團任職會所主任。他在同年2月底曾向香港郵政申請在該健身集團從事外間工作，但遭拒絕。

香港郵政於2020年5月底及6月初分別向被告發出便箋，要求他提供資料，包括他自加入香港郵政後，有否從事外間工作。被告書面回覆稱他沒有從事外間工作。

香港郵政於2020年間歇性實施在家工作（「WFH」）安排，惟廉署調查發現被告趁機到健身集團「秘撈」，並於2020年1月至9月期間，在該健身集團所管理的兩間會所任兼職高級會所主任。被告期後承認為了通過試用期，明知該兩份回覆載有虛假陳述，仍向香港郵政呈交該些文件，意圖誤導香港郵政。

案件編號：ESCC 2339/2021