郵差在家工作期間到健身集團兼職　認欺騙主事人　下月判刑

香港郵政於2020年間歇性實施在家工作（「WFH」）安排，惟一名郵差卻趁機到健身集團「秘撈」，擔任會所主任，局方向他發便箋查問時，郵差卻訛稱未有從事外間工作。他今日（18日）承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，辯方求情指廉署進行調查時他表現合作，過往品格良好，望可輕判。裁判官先為被告索取社會服務令報告，案件押後至3月18日判刑。



被告許紹基（30歲）原被控四項罪名，而由於他願意賠償郵局逾1200元損失，控方就2項欺詐罪不提證供起訴，最終他今日承認另外2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

於健身集團兼任高級會所主任

案情指，被告於2017年2月6日開始在香港郵政擔任郵差，而被告若未獲批准，不得從事外間工作，惟2020年1月至9月他卻在一個健身集團擔任兼職高級會所主任。

回覆便箋稱未有從事外間工作

香港郵政曾向被告發便箋，查問他有否從事外間工作，惟被告在2020年5月7日及6月4日，透過回覆便箋均訛稱從未從事外間工作。

已辭去郵差工作

辯方求情指，被告品格良好，求學期間從未作出不誠實行為，被告去年8月已辭去郵差工作，亦與廉署合作，望法庭可輕判。

案件編號：ESCC2339/2021