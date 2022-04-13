教育局19年至今收344宗反修例相關教師投訴　共6人被取消教師資格

教育局局長楊潤雄昨日（12日）回覆議員提問時提到自2019年1月至2021年12月，教育局共接獲344宗與2019年反修例事件相關的教師失德投訴，共有6名教師被教育局按《教育條例》取消教師的註冊資格，當中3人因參與反修例事件被判處監禁。



教育局局長楊潤雄昨日（12日）回覆議員提問時提到，自2019年1月至2021年12月，教育局共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，當中有344宗為與2019年反修例事件相關的投訴，當中311宗個案已完成調查並有189宗投訴成立，共有6名教師被教育局按《教育條例》取消教師的註冊資格，當中3名教師因參與2019年反修例事件被判處監禁而被取消教師註冊。

自2019年1月至2021年12月，教育局共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，當中有344宗為與2019年反修例事件相關的投訴。（教育局文件截圖）

其餘教師則按嚴重性獲發譴責信或書面警告，提醒如再次作出失德行為，局方會考慮取消其教師註冊。教育局亦會發出書面勸喻或作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。

楊強調，對於嚴重失德的教師，局方會堅守「終身停牌」的做法。（資料圖片/張浩維攝）

楊潤雄又提到，根據《教育條例》任何人士的教師註冊一經被取消，便不能在學校任教， 亦不能進入學校。有意見認為，在譴責與取消註冊之間有很大的差距，教育局應研究其他懲處方式，例如引入取消教師註冊的年期。就此，教育局於去年5月的立法會教育事務委員會中提出，會考慮引入取消教師註冊年期，如有關教師能提供強力及實質證據證明其改過遷善，為出任教員的適合及適當人選，本局可考慮讓其重新註冊。

楊強調，對於嚴重失德的教師，局方會堅守「終身停牌」的做法，以保障學生的安全。現時尚未有個案訂明取消註冊的年期。就這些個案，一般會視為「終身停牌」。