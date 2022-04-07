反修例示威10277人被捕　1158人被定罪　法院處理85宗國安法案件

本港2019年爆發反修例示威衝突，律政司提至今共10,277人被捕，當中18%即1,858人完成司法程序，1,465人承擔不同法律後果，包括1,158人被定罪。就《港區國安法》案件，截至2022年2月28日，已經處理或正在處理而的案件共有85宗，75%的案件已結案。律政司亦指，警方並不是所有案件都會交予律政司，包括正在調查、暫毋須跟進或無足夠證據案件。



截至今年1月31日，警務處就「反修例」事件共拘捕 10,277人。（資料圖片 / 張浩維攝）

根據律政司呈交立法會財務委員會書面答覆，據警務處資料，截至今年1月31日，警務處就「反修例」事件共拘捕 10,277人，已經完成司法程序的 1,858人當中，有1,465人須承擔法律後果，當中包括1,158人被定罪、297人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及 4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成，另有 952人的司 程序仍在進行 中。

律政司：警方不是所有案件都會交予律政司

律政司指出，被定罪人士的刑罰包括罰款100至41,000元、賠償予受害人或受害機構120元至23萬元、緩刑12至24 個月、社會服務令60至240小時、感化令、勞教中心令、教導所令、更生中心令、監禁4日至12年等。

律政司強調，當律政司收到警方提交的案件後，會即時處理，包括提供法律意見和作出檢控決定。但警方並不是所有案件都會交予律政司，原因包括警方仍就案件進行調查；警方認為有關案件暫時不需要跟進；及警方認為沒有足夠證據，因此沒有將案件交予律政司。

《港區國安法》2020年6月實施，截至2022年2月28日，在各級法院已經處理或正在處理85宗案件。（李澤彤攝）

逾八成反修例案件結案

以理工大學暴動案為例，事件在2019年11月18日發生，警方在翌日拘捕二百多人，律政司同日已向警方給予不少口頭意見，11月 20日該二百多人已被落案起訴。案件已排期審訊，最早的一宗審訊於今年3月開始，最遲的一宗審訊將於明年10月開始。

律政司又指出，截至今年2月28日，各級法院已經處理或正在處理的「反修例」案件共 2,079宗，超過1,700宗或接近83%的案件已結案；而在裁判法院接獲的1,301宗案件中，約有1,200宗或接近94%的案件已結案。

就《港區國安法》案件，截至2022年2月28日，在各級法院已經處理或正在處理而與國安法相關的案件共有85宗，刑事及民事案件分別佔70宗及15宗，當中64宗或接近75%的案件已結案。