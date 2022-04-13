高銀金融主席潘蘇通再涉財務糾紛　任擔保人被入稟追8.1億元

近年多次傳出財困等負面消息的高銀金融，其主席潘蘇通捲入財務糾紛。一間管理顧問公司昨(13日)入稟高等法院，指前年向潘的一間公司借款5億元，而潘蘇通則任擔保人。惟潘的公司最終只清還約1.1億元。管理顧問公司指連同本金和利息，共遭拖欠8.1億元，遂入稟追討。



原告為Outstanding Management Consultation Limited，兩名被告為金鋑有限公司和潘蘇通。原告指，潘蘇通於案發時為金鋑的實際擁有人。

金鋑借款5億潘任擔保人

原告在入稟狀，根據協議於2020年5月向金鋑借款5億元，潘則為擔保人。惟金鋑未有於同年8月，在限期前還款。原告和金鋑之後簽下兩份補充契約，把還款期限推遲至2021年1月初。

原告指潘開3支票2張不兌現

潘蘇通於2020年12月，向原告開出3張支票，涉款合共6.4億元。惟原告於2021年1月和5月兌現支票，均不果。同時，金鋑於2021年2月至2022年1月間，共還款約1.1億元。

原告指連同本金和利息，金鋑共拖欠8.1億元，遂入稟金鋑和潘蘇通追討。

案件編號：HCA321/2022