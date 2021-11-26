遭中信申請破產　傳涉天津最高爛尾樓　潘蘇通：債務有足夠抵押品

近年傳出財困等負面消息的高銀金融（0530），公司主席潘蘇通昨（25日）遭中信銀行提出呈請，要求頒令將其破產。潘蘇通回覆作澄清，表示該呈請相關的債務有足夠的抵押品，抵押品的市面價值遠高於相關的債務。據了解，是次破產呈請涉及全球最高、位於天津摩天爛尾樓項目「高銀金融117」。

潘蘇通：涉及內地物業資產糾紛

對於遭入稟申請破產潘蘇通透過公關作澄清，指是次案件涉及內地物業資產糾紛，與香港業務並無直接關係。該呈請相關的債務有足夠的抵押品，且抵押品的市面價值遠高於相關的債務。潘蘇通於早前經已透過律師團隊就有關法庭判決作出暫緩執行及上訴申請。案件亦已獲排期審訊。

潘蘇通指，多次清晰要求中信銀行於有關申請審訊結果前，不得對他作出破產呈請，否則實屬未審先判的不公不義之舉。然而，中信銀行對潘氏的訴求拒絕回覆，堅持作出該呈請，對此深感遺憾。潘蘇通將透過法律團隊向法庭就中信銀行的無理舉措作出控訴，對該呈請作出抗辯。根據司法機構網頁顯示，上述案件排期於明年1月26日聆訊。

潘蘇通遭中信銀行提出呈請，要求頒令將其破產。

樓高近600米 全球最高爛尾樓

據了解，潘蘇通就天津項目，以一間公司作擔保人，向中信融資貸款發展，早前工程已停止，所以無法回本。

翻查資料，高銀金融117原定於2008年開始動工，並於2014年完工，但項目直至2015年才完成封頂，隨後預計完工時間定於2016年8月底。不過最終該大樓再次停工，直至現時依然處於爛尾的狀態。大廈為一幢樓高597米的摩天大樓，為目前世界最高的爛尾建築物。