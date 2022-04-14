管有汽油和喉釘罪成　建築設計師被判囚2年2個月

2020年5月立法會恢復審議《國歌法》二讀，有人發起「三罷」行動。警員於該月在銅鑼灣一酒店的地下大堂截查一名建築設計師，在他的背包和環保袋內搜獲汽油和40顆喉釘等。建築設計師經審訊後被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪成。法官姚勳智今（14日）在區域法院判刑指，本案嚴重之處在於案發前有反國安活動在灣仔、銅鑼灣一帶發生，但考慮到案發現場沒有非法集結，被告亦未㩦有可隨時使用的汽油彈，終判其囚2年2個月。



被告梁漢滔（29歲），被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪，指其於2020年5月28日，在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40個鐵釘連膠管、一支裝有1,138毫升含汽油的膠樽、一支裝有750毫升含汽油的玻璃樽、一支裝有415毫升含汽油的金屬樽；以及一把長嘴鉗和一支黑色噴漆。

辯方今補充求情指，被告在自撰的求情信中自言是因一剎那的愚昧，造成今日的後果，如今已感到後悔。

官指被告當時攜帶共2.3公升汽油 一旦被點燃將會爆炸

法官判刑時指，本案嚴重之處在於在此之前有反國安示威活動在灣仔、銅鑼灣一帶發生，期間有人縱火、非法集結等。而被告背包上有3支裝有2.3公升汽油的樽，一旦被點燃將會爆炸。另被告背包上亦有40支尖端向外的喉針，本身已具攻擊性，更可以被用以刺爆車胎。

法官最後指，基於當日現場沒有非法集結，被告身上沒有隨時可使用的汽油彈，決定以2年半為量刑起點，考慮到被告承認了不少案情且沒有案底，酌情減刑，判其囚2年2個月。

案件編號：DCCC 37/202