涉小欖精神中心吻女囚友 手指撥弄下體　佔旺女村長畢慧芬受審

正因另案在刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉服刑期間在小欖精神病治療中心，兩度非禮17歲女囚友。她否認兩項非禮罪受審，女事主今日（14日）供稱，在小欖認識畢1、2日後，畢便不停問「可唔可以做佢女朋友」，女事主不勝煩擾敷衍答應，但畢信以為真，及後突然親吻她，當女事主告知畢自己即將轉倉時，畢突然在沖涼房且二人全身赤裸時，舔她的嘴及用手指撥弄她下體。



被告畢慧芬（25歲）被控於2021年2月8日至23日兩度在小欖精神病治療中心非禮女子X。

被告涉多番問X做其女朋友 X敷衍答應 但非真心

女事主X指，她在2021年2月8日至25日被扣押在小欖精神病治療中心，並在小欖認識了被告，惟初與被告認識1、2日，對方便詢問她「可唔可以做佢女朋友」，起初她堅決拒絕，但被告仍不停重複問她。

X指，後來她不勝被告煩擾，敷衍地答應被告，但她解釋並非真心，只當被告是普通囚友，但被告卻信以為真。之後，二人在日間活動中心時，被告突然親吻她的嘴及臉，她當場呆若木雞，並瞪著被告，亦感到害怕。

X稱擔心懲教人員不信她 未即時投訴

及後，約在2月23或24日，她在沖涼房淋浴時，向被告表示她將會轉回勵敬懲教所扣押，被告卻突然稱不捨得她，突然攬著她，更舔她的嘴及用手指撥弄她下體，而當時二人均全身赤裸。

X續指，她即時推開被告，並加快完成淋浴離開。她又解釋，小欖懲教人員曾罵她「無用」、「教而不善」等，由於她擔心懲教人員不信她，所以發生兩次侵犯事件後沒有即時投訴，直至被調回勵敬懲教所才作出投訴。

她又指，事發後她情緒不穩，錄口供時曾撕爛口供紙及「撼頭埋牆」，又形容事件令她感到不舒服及不開心。

案件編號：WKCC457/2022