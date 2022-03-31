涉非禮女學生並送唇膏型震盪器　補習老師上訴得直

一名已婚補習老師涉和17歲女學生補習時，把一個震盪器送給對方，問對方是否懂得使用，及後並摸學生的臀部。補習老師被裁定非禮罪成，被判囚4個月。他提出上訴，高等法院今(31日)頒發判辭，指補習老師事後傳訊息，著學生「搽潤唇膏」，女學生傳送三個大笑到流淚的符號(emoji) 回應，其反應與聲稱發生的事件不符，尤其是補習老師送的震盪器是唇膏型，令人質疑女學生證供的可信性及可靠性，因此裁定補習老師上訴得直。



判辭提及，涉案事件發生於2019年12月。控方案情指，上訴人余劍龍在學院宿舍的電腦室替事主X（案發時17歲）補習。期間，他把一個包裝在帆立貝柱盒內的唇膏形‍狀女性自慰震盪器送給X，指示對方打開包裝盒，然後離開房開，之後才回返室內。X拆開包裝盒後，大感尷尬。

上訴人曾在案發時談及自己的性經驗

X在原審時透露，上訴人在案發前以塔羅牌替她占卜，結果顯示X需要探索新事物及了解自己的身體。而上訴人在電腦室解釋，禮物與占卜結果有關，又問她是否懂得使用該震盪器。上訴人其後談及自己的性經驗，更說可與X和電腦室某角落進行性行為， X回應「痴線，梗係唔得」。

兩人其後到學院的活動室，上訴人從後攬著X的腰，上身壓向她並用右手摸的右邊臀部，謂：「呢度就得，呢度冇人睇到」。X估計對方想和她發生性行為，回應：「唔得，會有人睇到」，最終成功鬆開上訴人。其後，兩人離開該室。

上訴人在原審時自辯，指是和另外兩位補習學生商討後，買震盪器給X，是開玩笑的聖誕禮物，盤問下改稱是生日禮物，幫助其個人成長。被問及「如何提升個人成長」時，上訴人回應：「要問塔羅牌」。他承認當時談及自己的性經驗，並解釋如何在巴士上層進行性行為，惟他否認在活動室和X有身體接觸。

上訴人妻子於原審時作供 指和丈夫一同購買涉案震盪器

辯方亦曾傳召兩名補習學生作供，其中一人指上訴人有提及與性有關的議題。另一名女學生則形容上訴人的說話內容「鹹濕」。此外，上訴人的妻子則供稱，和丈夫一同購買震盪器，知道是送給X。她起初認為不太好，但上訴人表示和其他學生商量後，以開玩笑形式送贈，最終她沒有反對。

上訴人的代表大律師於上訴時指，上訴人在案發後曾向X發送訊息：「天氣凍左，今晚有時間記得搽潤唇膏」，X傳送三個大笑到流淚的符號(emoji) 回應，而她其後刪除該三個符號。此外，閉路電視片段顯示X在案發後送上訴人等候電梯，期間兩人有對話，並非她作供所指沒有陪上訴人等電梯。上訴人的代表大律師指X聲稱遭非禮後感不快，她事後的反應卻不相符。

法官指X事後反應 與她聲稱發生的事不符

法官張慧玲則指，X在原審時未有解釋為何用3個大笑符號，亦未有正面回應為何事後刪除。張官認為，X聲稱遭非禮後，上訴人提醒她用潤唇膏，X的反應確是與她聲稱發生了的事件不符，尤其是上訴人剛送給她的震盪器是唇膏型的，令人質疑Ｘ證供的可信性及可靠性。

張官續指，若證據只是顯示閉路電視片段與X的證供不符，未必會對X的證供質疑，但加上她刪除了大笑符號，張官認為原審裁判官未有正確考慮此方面的證供。張官因此裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑。

案件編號：HCMA423/2021