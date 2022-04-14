封區｜大窩口尚文苑、水邊圍邨湖水樓圍封強檢　料周五解封

政府今日（14日）下午4時起將大窩口尚文苑進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，政府目標所有圍封檢測在明日（15日）約中午12時完成；政府亦於下午4時半起圍封水邊圍邨湖水樓，居民需於今晚10時前接受檢測，目標明午1時完成行動。



若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測。



政府宣布14日向大窩口尚文苑進行圍封強檢。（政府新聞網截圖）

政府今午引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布向大窩口尚文苑進行圍封強檢行動，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測。並要求所有居民於今日晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。政府目標分別在明日約中午12完成圍封行動，實際時間需視乎檢測結果，行動或會延長。

只外，政府今午4時半起，亦圍封元朗水邊圍邨湖水樓，期間受檢人士需在今晚10時前接受檢測，當局爭取於明日下午約1時完成行動。

政府宣布14日圍封強檢水邊圍邨湖水樓。（政府新聞網截圖）

4.1至4.14曾身處尚文苑及湖水樓逾兩小時 4.16前須強檢

任何人士在4月1日至4月14日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，都必須在4月16日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼

