疫情｜多54人死　累計死亡人數突破9000　患肝病及食道癌57歲男亡

第五波疫情持續，今日（14日）新增1,043宗確診，昨再多33名患者離世，另有21宗病人死亡滯後報告。第五波至今累計死亡個案8,789宗，病死率增至0.74%。自新冠疫情爆發以來，本港總死亡人數達9,002人，突破9,000大關。



最新離世的患者中，其中一名較年輕死者為57歲男性院友，本身患肝病及食道癌，於3月初檢測呈陽性，因胃喉脫落而前往東區醫院急症室求醫。當時發現其肺部出現癌細胞擴散，以及出現電解質不平衡，之後情況持續惡化，延至昨日離世。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，目前共有8,702名患者留醫，目前有58名危殆患者於深切治療病房留醫，新呈報個案有7名患者病情危殆、13人病情嚴重。

另外，過去24小時有33名病人離世，包括17名男士及16名女士，年齡介乎57至101歲。由於數據滯後，3月3日至4月12日再有21人離世未報告，涉及8男13女，年齡介乎80至102歲。

李表示，54名死者當中，有一名較年輕患者死亡。死者為一名57歲男院友，曾接種一針疫苗，本身有肝病及食道癌，已於2021年接受電療，3月2日檢測呈陽性。後來因胃喉脫落前往東區醫院急症室求醫。入院時快測呈陰性，當時發現肺部有明顯的癌細胞擴散，以及出現電解質不平衡，包括鈣、鈉、鉀等。患者病情之後持續惡化，並於昨日離世。

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