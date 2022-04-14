上海疫情｜封控已久仍未止疫？官方：多方面因素不排除因物資感染

上海市衛健委通報稱，昨日（13日）上海市新增27719宗新冠肺炎本土個案，包括2573宗確診病例及25146宗無症狀感染者。今日（14日），上海召開疫情防控新聞發布會，向公眾解釋疫情最新形勢。其中，就上海封控已久為何仍有人感染的問題，市疾控中心負責人提及有多方面因素，包括物資仍在流動，不排除接觸感染。



會上介紹，截至今日9時，本輪疫情上海全市已累計排查到280120名在滬密切接觸者，均已落實管控，其中234239人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。同時已排查到124736名在滬密接的密接，亦均已落實管控，其中122511人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

病患方面，市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，目前上海有9宗重症，在定點醫療機構接受治療。當中為男性7人、女性2人，除一人33歲，其他均為老年人，年齡介於70歲至93歲。這些患者都有一個嚴重的基礎性疾病，比如免疫性疾病、晚期腫瘤，還有嚴重的心腦血管的疾病、臟器功能的衰竭等等，同時還受高齡這些高危因素所影響。而他們皆沒有接種新冠疫苗。

吳乾渝又指，昨日，上海全市定點醫院和方艙醫院已有737人治愈出院、15406人解除醫學觀察，他們將返回居住地接受健康監測。

上海召開疫情防控新聞發布會，向公眾解釋疫情最新形勢。（澎湃新聞）

對於為何封控時間已久還出現陽性感染者的情況，市疾控中心副主任吳寰宇表示有幾方面因素，一是核酸篩查工作量很大，數據有一定的延時；二是存在家庭聚集性傳播，造成本輪疫情的Omicron BA.2變異株具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期大多為3至5天，而家庭內傳播是當前主要傳播途徑，一般家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出；三是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通，倘存在被病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。

吳寰宇又指，流調工作仍然是疫情防控的重要手段，現階段流調工作的重點，一方面是聚焦對核心流調信息的調查，盡快明確有無關聯病例和關聯疫情、有無可疑的暴露史，盡快追溯病毒感染來源同時判定密切接觸者，另一方面也進一步加強對市場、工地、企業等集體單位進行流調，因這些集體單位人員密集，交流頻繁，容易引起聚集性疫情。